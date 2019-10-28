Сложные часы

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает историю уникальной часовой мануфактуры Audemars Piguet — от ее становления в XIX веке до ответов на вызовы XXI века.

Сделать часы редкими очень просто: выпустить один единственные экземпляр, объявить его piece unique и поставить соответствующий ценник. Но будут ли эти часы желанными? Совсем необязательно. Выпуск по-настоящему редких часов ограничен естественно, а не искусственно — тем, что они очень и очень сложные. Сложные по функциям и сложные в производстве. Собирает такие часы от начала до конца один часовой мастер, и не у каждого хватит квалификации.

Современные grand complications в независимой семейной компании Audemars Piguet – это модели, сочетающие в себе самые сложные функции: минутный репетир, сплит-хронограф и вечный календарь. Работа над одними часами занимает минимум полгода. Что же это за процесс?

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Часов, имеющих статус культовых, в мире совсем немного. Их можно пересчитать по пальцам, возможно хватит даже одной руки. Среди них – Royal Oak от Audemars Piguet, названные в честь “королевского” дуба, в ветвях которого спасался английский король Карл II после битвы при Вустере в 1651 году, а также в честь одноименных кораблей британского Королевского флота с бронированным корпусом, построенных после 1664 года. Royal Oak — одни из самых узнаваемых и коммерчески успешных часов в мире.

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Часовой мир был и до сих пор остается миром маскулинным. И в том, что работают в этой индустрии на ведущих позициях, будь то часовой мастер отдела сложных часов или глава компании, по большей части мужчины, и в том, что самые интересные часы традиционно адресуют мужской аудитории. Независимая часовая мануфактура Audemars Piguet с самого начала своей истории действовала иначе. Она считается одним из главных специалистов по созданию часов с минутным репетиром, изготавливает их с самого начала своей истории — с 1875 года. Примеров женских сложных часов много. Так, в 1914 году были созданы часы-браслет с минутным репетиром, к которым прилагался дополнительный корпус часов-кулона. А всего спустя четыре года после того, как были выпущены легендарные Royal Oak, марка представила женскую версию «Королевского дуба». В 2019-м Audemars Piguet решает пойти еще дальше и предлагает новую коллекцию CODE 11.59, где вообще нет разделения на женские и мужские модели.

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Challenge, Own, Dare, Evolve — «Бросай вызов, обладай, рискуй и развивай себя». Именно так расшифровывается первая часть названия совершенно новой коллекции CODE 11.59 независимой часовой мануфактуры Audemars Piguet. Вторая часть — 11.59 — это минута до начала нового дня, который может изменить все в твоей жизни.

В коллекции 13 вариантов: четыре автоматические модели, четыре — с хронографом и пять механизмов с усложнениями. Всего — 6 мануфактурных калибров, среди которых 3 совершенно новых, включая механизм с автоматическим заводом и полностью интегрированным хронографом.

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31 октября независимая семейная швейцарская компания Audemars Piguet представила свою главную российскую премьеру года — часы CODE 11.59 Bolshoi, создание которых приурочено к 10-летию партнерства бренда с Большим театром. В лимитированной серии 99 экземпляров. Корпус новых часов создан из белого золота 750-й пробы, эмалевый циферблат дымчато-синего цвета выполнен в технике горячей эмали. Стрелки и часовые метки выполнены в белом золоте. Внутри — новый мануфактурный калибр 4302 с автоматическим заводом. На роторе из розового золота вручную выгравирован логотип Большого театра.

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