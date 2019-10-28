В поселке на Кубани торжественно открыли газопровод и не пустили газ в дома

Депутат Госдумы РФ от Краснодарского края Светлана Бессараб обратилась в краевую прокуратуру, чтобы принудить газоснабжающую организацию подключить дома жителей поселка Родники Белореченского района к «голубому топливу». Как рассказали парламентарию местные жители, в 2018 году в их поселке был построен новый газопровод, который власти торжественно запустили в первой половине октября текущего года. Однако до домов газ так и не дошел. В настоящее время без тепла в поселке остаются около двух тысяч человек.

Отмечается, что в 2017 году жители Родников самостоятельно собрали более 2 млн руб. на обновление проекта газификации, сделали экспертизу и прошли все «Ростехнадзора». Люди полностью подготовили свои дома под газовое отопление и оплатили работы на технологическую врезку зданий в газовую систему. При этом многие снесли печи. По словам обратившихся к депутату, представители АО «Газпром газораспределение Краснодар» заявили им, что для подключения необходимо ждать девять месяцев. «Мы обращались в районную прокуратуру, которая нашла нарушения в действиях газовиков, но дело с места не сдвинулось», - рассказала председатель кооператива жильцов «Газ-Родники» Олеся Корниенко.

По словам Светланы Бессараб, АО «Газпром газораспределение Краснодар» открыто нарушает права потребителей и ведет к срыву отопительного сезона в Белореченском районе.

Дмитрий Михеенко