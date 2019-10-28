В Ижевске закрывают женскую футбольную команду СК «Торпедо»

Женская футбольная команда высшего дивизиона СК «Торпедо» прекратит свое существование после матча с «Звезда-2005» из Перми, который состоялся 27 октября. Об этом сообщается на официальной странице клуба во «ВКонтакте». Директор клуба Дмитрий Кайгородов отметил, что закрытие команды связано с реорганизацией всего футбольного хозяйства региона.

«Женский футбольный клуб "Торпедо" Ижевск, как государственно-частный проект, на уровне высшего дивизиона себя не реализовал. Получив по спортивному принципу право в 2018 году играть в элите женского футбола, "Торпедо" вошло в список профессиональных команд Удмуртии. С таким статусом финансирование стало осуществляться путем предоставления субсидии из средств бюджета в пропорции 50% на 50%. Но реалии высшей лиги российского первенства оказались нашей молодой команде не под силу. В сезоне 2018 футболистки «Торпедо» заняли восьмое место из восьми команд. Замыкает турнирную таблицу наша команда и в текущем сезоне текущем»,— подчеркнул господин Кайгородов. Он добавил, что если власти Удмуртии проявят заинтересованность в развитии женского футбола в республике, то команда будет выступать под вывеской «Зенит-Ижевск».

Напомним, что ранее главный тренер ижевского женского ФК «Торпедо» Максим Шевченко покинул пост по взаимной договоренности. Это произошло после серьезного поражения ижевской команды в матче с ЦСКА 20 октября. Господин Шевченко перешел в тренерский штаб ФК «Зенит-Ижевск», а также будет курировать работу всех тренеров в региональном центре подготовки в столице Удмуртии.