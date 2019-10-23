Главный тренер ижевского ЖФК «Торпедо» покинул пост

После серьезного поражения ижевского женского футбольного клуба «Торпедо» в матче с ЦСКА 20 октября пост главного тренера клуба по взаимной договоренности покинул Максим Шевченко. Об этом сообщает пресс-служба СК «Торпедо». Он перешел в тренерский штаб ФК «Зенит-Ижевск», а также будет курировать работу всех тренеров в региональном центре подготовки в столице Удмуртии.

Свое решение господин Шевченко объяснил тем, что не находит «более механизмов управления командой» и не может требовать выполнения принципов, которых «придерживались ранее». «На каком-то этапе команда была очень конкурентоспособна. Мы набирали очки, забивали голы, показывали интересный футбол. Но потом случился провальный выезд в Красноярск. После этих матчей многие потеряли мотивацию, снизили требование к работе. С некоторыми футболистками пришлось расстаться»,— рассказал господин Шевченко

Максим Шевченко стал главным тренером ЖФК «Торпедо» перед началом сезона. В 18 матчах чемпионата России команда одержала одну победу, четыре раза сыграла вничью и 13 раз потерпела поражение. В настоящее время она занимает последнее место в турнирной таблице. В оставшихся трех матчах ЖФК «Торпедо» исполнять обязанности главного тренера будет Константин Кайгородов.