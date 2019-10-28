АО «Ижавиа» взяло самолет Boeing в лизинг

АО «Ижавиа» взяло самолет Boeing 737-800 в лизинг у компании «НордСтар». Об подробностях рассказал министр транспорта Удмуртии Алексей Горбачев «Интерфаксу».

«Взяли в лизинг. Просто получается у нас был первый пробный прилет. Поэтому надо понимать, что с сегодняшнего дня до 1 ноября еще, возможно, что будут у нас в том числе, и ЯКи летать. А вот уже с 1 ноября этого года у нас уже постоянно будет Boeing летать и на московское направление и плюс на Питер. Пока один (самолет взяли в лизинг,— “Ъ”). Надо же понимать, что этот самолет везет практически в два раза больше пассажиров, вот как здесь показал, что 143 билета было приобретено»,— отметил министр.

Господин Горбачев добавил, что новый самолет экономичнее старых самолетов ЯК. «Вы не забывайте ЯК то ведь везет максимум 120 мест, а топлива ест на 30% больше, а у Boeing 180, по-моему, мест, а топлива еще и меньше ест»,— подчеркнул он.

Напомним, что ночью 28 октября в аэропорту Ижевска приземлился первый Boeing 737-800. Ранее Ижевский аэропорт получил разрешение на прием этих самолетов в ограниченном режиме.