В аэропорту Ижевска приземлился первый Boeing

Первый самолет Boeing 737-800 приняли в Ижевском аэропорту. Об этом написал министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев на своей странице во «ВКонтакте».

«Возможность принимать современный тип воздушного судна такой как Boeing 737-800 однозначно положительно скажется как на комфорте авиаперевозок, так и на стоимости билета. Правительство и минтранс Удмуртии всецело поддерживает снижение тарифов авиакомпаниями на перелеты по маршрутам Ижевск-Москва-Ижевск и Ижевск-Санкт-Петербург-Ижевск и создание конкурентной среды на местном рынке авиаперевозок»,— отметил министр.

Напомним, что ранее Ижевский аэропорт получил разрешение на прием самолетов Boeing в ограниченном режиме. Также в феврале 2019 года аэропорт Ижевска получил допуск на обслуживание судов Airbus серий А-319, A-320 и их модификации, а также А-321-100, А-321-200 и А-321-Neo. Кроме того, с марта воздушная гавань имеет право принимать самолеты Embraer.