Минздрав заявил, что дети получат «Фризиум» до конца недели

Глава Минздрава Вероника Скворцова сообщила, что до конца этой недели все нуждающиеся дети в России получат противоэпилептический препарат «Фризиум». Лекарство в РФ не зарегистрировано, в октябре Минздрав по решению врачебных комиссий выдал разрешение на получение «Фризиума» 510 пациентам.

По словам госпожи Скворцовой, препаратом будут обеспечены «все, кому это необходимо». «Она (первая партия.— “Ъ”) уже завезена вчера (27 октября.— “Ъ”). На этой неделе до среды получат московские дети, до конца недели по всей стране Московский эндокринный завод развезет этот препарат»,— заявила министр в эфире радио «Комсомольская правда» (цитата по «РИА Новости»).

Обсуждение поставок не зарегистрированных в России лекарств началось после того, как было задержано несколько матерей больных детей при получении посылок с «Фризиумом» из-за того, что препарат не внесен в Государственный реестр лекарственных средств. Позже уголовные дела были закрыты. В конце сентября правительство утвердило ввоз лекарств, которые не производятся в РФ.

Подробности — в материале “Ъ” «Минздрав опубликовал рекомендации по получению незарегистрированных препаратов».