Более 200 общественных деятелей подписали письмо в поддержку главы карельского «Мемориала»

Более 200 актеров, режиссеров, писателей, журналистов подписали письмо в поддержку главы карельского правозащитного центра «Мемориал» Юрия Дмитриева, сообщает «Новая газета». Господина Дмитриева обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней приемной дочери и хранении деталей оружия. Правозащитник находится под арестом, свою вину он не признает.

Авторы письма убеждены, что инициаторы уголовного «дела стремятся любой ценой не допустить оправдания, очернить и посадить» Юрия Дмитриева. По мнению подписавшихся, в СМИ против обвиняемого организована «грязная кампания»: не дожидаясь окончания судебного разбирательства, мужчину «уже на всю страну объявили преступником». «Пущены в ход недопустимые и бесчеловечные методы: давление на приемную дочь Ю. Дмитриева, манипуляция сознанием ребенка ради получения показаний против близкого человека»,— говорится в обращении.

Письмо подписали 204 человека. В их числе — лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, телеведущий Владимир Познер, режиссеры Андрей Звягинцев и Александр Сокуров, музыканты Борис Гребенщиков и Андрей Макаревич, актрисы Чулпан Хаматова, Лия Ахеджакова и Инна Чурикова, актеры Михаил Ефремов и Вениамин Смехов, писатели Людмила Улицкая и Джонатан Литтелл.

Напомним, в декабре 2016 года Юрия Дмитриева арестовали по обвинению в изготовлении детской порнографии и незаконном хранении оружия. Согласно материалам дела, историк с 2012 по 2015 год фотографировал свою приемную дочь в обнаженном виде. В январе 2018-го подсудимого отпустили из СИЗО под подписку о невыезде, в апреле историк был оправдан по двум статьям и получил наказание только за хранение частей огнестрельного оружия.

14 августа Верховный суд Карелии отменил решение нижестоящей инстанции и отправил дело на новое рассмотрение, 28 августа господин Дмитриев вновь был взят под арест. Второе уголовное дело о сексуальном насилии было передано в суд в сентябре. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Подробности дела — в материале “Ъ” «Дело может закончиться трупом».