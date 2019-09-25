Суд продлил арест главе карельского «Мемориала» до 25 декабря

Судья Петрозаводского городского суда Александр Мерков продлил срок ареста председателю карельского отделения «Мемориала» Юрию Дмитриеву на три месяца, до 25 декабря 2019 года. Историк провел в СИЗО с небольшим перерывом уже более двух лет.

Напомним, обвинение по делу об изготовлении детской порнографии и незаконном хранении оружия Юрию Дмитриеву было предъявлено в декабре 2016 года, после чего он был взят под арест. Согласно материалам уголовного дела, историк с 2012 по 2015 год фотографировал свою приемную дочь в обнаженном виде. Также ему вменяли в вину совершение развратных действий и незаконное хранение частей огнестрельного оружия. Судебный процесс в Петрозаводском горсуде над господином Дмитриевым начался в июне 2017 года.

28 января 2018 года подсудимый был отпущен из СИЗО под подписку о невыезде. 5 апреля 2018 года историк был оправдан по статьям изготовление и распространение детской порнографии, а также развратные действия. Наказание он получил только за хранение частей огнестрельного оружия. 14 августа 2018 года Верховный суд Карелии отменил решение нижестоящей инстанции и отправил дело на новое рассмотрение. 28 августа 2018 года Дмитриев вновь был взят под арест.

Второе уголовное дело о сексуальном насилии было передано в суд в сентябре 2018 года. По версии следствия, Юрий Дмитриев с 2012 года по 2016 год совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей несовершеннолетней приемной дочери. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Дела были объединены. Следующее заседание пройдет 4 октября.

Подробнее — в материале “Ъ” «Дело может закончиться трупом».

Алексей Смирнов, Петрозаводск