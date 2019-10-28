В Министерстве просвещения призвали не ограничивать использование иностранных мессенджеров в самарских школах

Министерство просвещения РФ отрицательно отреагировало на запрет использования мессенджеров в самарских школах. Об этом ведомство написало в соцсетях.

«Минпросвещения России активно использует различные каналы коммуникации для общения с педагогами, родителями и учащимися. Именно поэтому ведомство представлено в четырех популярных социальных сетях и отвечает на актуальные вопросы читателей в мессенджерах и комментариях. Мы призываем и школы быть информационно открытыми, а не создавать искусственные рамки и ограничения, как это пытались сделать в самарской школе»,– написало Министерство просвещения.

Ранее департамент образования администрации Самары направил в муниципальные школы письма с просьбой не использовать для обмена служебной информацией иностранные интернет-сервисы, мессенджеры, соцсети и облачные сервисы. В частности, приказ на основании письма департамента подписал директор самарской школы «Дневной пансион-84» Яков Фиш. В приказе говорится, что работники школы могут использовать для обмена служебной информацией в рамках корпоративной связи мессенджер «ТамТам».

В организационном отделе муниципального департамента образования сообщали “Ъ”, что речь шла не о запрете, а о предупреждении образовательных учреждений: «Все это делается для того, чтобы не произошло утечки внутренней информации. Письмо было об исключении использования иностранных сервисов для распространения именно служебной информации. Соответствующее сообщение поступило к нам от министерства образования, а в минобр оно пришло от департамента информационных технологий и связи региона. Последний опирался на решение координационного совета по защите информации».

Ани Айвазян