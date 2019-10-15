Ижевский аэропорт получил разрешение на прием самолетов Boeing

Аэропорт Ижевска сможет принимать воздушные суда Boeing 737-800. Об этом на свой странице в Facebook сообщил генеральный директор АО «Аэропорт Ижевск» Александр Синельников. «Сегодня впервые в своей истории Аэропорт Ижевск получил регулярный допуск Росавиации для обслуживания Боинг 737-800. Теперь мы тоже сможем принимать этот тип воздушных судов. Пока в ограниченном режиме, так как вынуждены преодолевать ранее наложенные ограничения. Но уже совсем скоро мы доведем количество допустимых взлетно-посадочных операций до требуемого уровня»,— написал господин Синельников.

Напомним, в феврале 2019 года аэропорт Ижевска получил допуск на обслуживание судов Airbus серий А-319, A-320 и их модификации, а также А-321-100, А-321-200 и А-321-Neo. С марта воздушная гавань столицы Удмуртии имеет право принимать самолеты Embraer.