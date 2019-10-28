16,7 процента составило годовое увеличение чистого финансового результата компаний в январе—августе 2019 года, свидетельствуют данные Росстата. Показатель, характеризующий прибыль в экономике до налогообложения (без госсектора, фондового рынка и малого бизнеса), продолжает расти двузначными темпами, несмотря на высокую базу,— за тот же период 2018 года его рост превысил 30%. Хотя прибыль в добыче снизилась на 13,5% из-за ограничений, налагаемых ОПЕК+, в обработке, строительстве, торговле и транспорте темпы ее увеличения заметно превышали средние по экономике. При этом доля убыточных организаций сократилась на 0,8 процентного пункта, составив 30%.