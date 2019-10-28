Игроки на полставки

Каждый десятый представитель среднего класса в России делает ставки в букмекерских конторах, подсчитали в Sberbank CIB. Аналитики рассчитывают на рост рынка за счет легального онлайн-сегмента, объем которого к 2022 году должен почти утроиться. Это должно произойти не столько за счет роста числа клиентов букмекерских контор, сколько за счет их перетока из офлайна и с зарубежных сайтов.

Среднегодовые темпы роста букмекерского рынка в России до 2022 года составят 7%, а его легального онлайн-сегмента (российские площадки в зоне .ru, облагаемые налогом) — 30%, следует из отчета аналитика Sberbank CIB Светланы Сухановой, с деталями которого ознакомился “Ъ”. Таким образом, к 2022 году весь рынок достигнет 1,52 трлн руб., а легальный онлайн-сегмент достигнет почти его половины — 742 млрд руб. Sberbank CIB опирается на данные «Рейтинга букмекеров», согласно которым по итогам 2018 года эти показатели составляли 1,15 трлн руб. и около 260 млн руб. соответственно. При этом в Sberbank CIB не ожидают значительного роста числа игроков, делающих ставки, а рассчитывают, что изменения в законодательстве повлекут переход игроков нелегального сегмента в легальный, что и станет основным фактором роста.

По данным Sberbank CIB, 10% «Ивановых» («Потребительский индекс Иванова», отражает настроения российского среднего класса, Сбербанк опросил 2,3 тыс. граждан в возрасте 18–65 лет из 164 городов с населением более 100 тыс. человек) делают ставки, 39% из них — для развлечения, для 29% это дополнительный источник дохода. Около 54% из делающих ставки «Ивановых» делают их еженедельно, около 41% — две или три ставки одновременно, а самая распространенная ставка — меньше 250 руб. 81% делают ставки онлайн, а 69% из тех, кто делает их только офлайн, заявили о готовности попробовать беттинг в интернете.

Выиграет от роста букмекерского рынка, в частности, компания Qiwi, полагают в Sberbank CIB. Она выступает оператором одного из двух центров учета переводов интерактивных ставок (ЦУПИС) и получает комиссию за ряд услуг, в том числе для другого ЦУПИС (его оператор — НКО «Мобильная карта»). Опрос показал, что 58% из делающих ставки «Ивановых» используют букмекерские конторы, которым Qiwi предоставляет услуги по обработке платежей. В 2019 году на долю, связанную со ставками, будет приходиться 41% чистой выручки платежных сервисов Qiwi, говорится в отчете. По оценке аналитиков, по итогам 2019 года этот показатель вырастет на 50%, до 8,6 млрд руб. В пресс-службе Qiwi не ответили на запрос.

«Крайне низкая» доля населения, делающего ставки,— важнейший драйвер букмекерского рынка в России, считает основатель «Рейтинга букмекеров» Паруйр Шахбазян. По оценке портала, в 2018 году хотя бы одну ставку сделали 4,7 млн россиян. На фоне роста онлайн-сегмента букмекеры постепенно отказываются от экспансии офлайновых пунктов приема ставок, необходимость посещать которые для онлайн-регистрации отпала после введения механизма упрощенной идентификации (см. “Ъ” от 12 июля), отмечает господин Шахбазян.

Исследование Sberbank CIB опиралось прежде всего на метод анкетирования и сталкивается с ограничениями, присущими небольшой выборке, считает председатель совета директоров НКО «Мобильная карта» Антон Рожковский. «Хочется отметить наблюдение о том, что более половины "Ивановых", участвующих в азартных играх, делают ставки на регулярной, еженедельной, основе. На самом деле игроков, кто делал бы ставки регулярно, не более 12% от нашей базы, составляющей около 2,5 млн клиентов. И только 41% от этой выборки делает ставки на еженедельной основе»,— указывает господин Рожковский. Объем принятых ставок в онлайн-сегменте по итогам 2019 года, по прогнозу «Мобильной карты», составит около 300 млрд руб., из которых 200 млрд руб. придутся на легальные интерактивные ставки через ЦУПИС. НКО ожидает, что благодаря введению упрощенной идентификации в перспективе полутора-двух лет легальный рынок вырастет еще на 20% только благодаря перетоку оставшихся игроков с сайтов из офшорных юрисдикций.

Дмитрий Шестоперов