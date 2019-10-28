Торговля ЕАЭС пока берет лишь внешние барьеры

Последняя в этом году встреча премьер-министров стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) прошла на фоне снижения взаимного товарооборота на 3% по итогам восьми месяцев этого года. Глава правительства Казахстана Аскар Мамин объяснил такую динамику сохранением препятствий во взаимной торговле, несмотря на заявленное сокращение их числа с 56 до 36. Снятия внешнеторговых ограничений даются ЕАЭС успешнее — в пятницу союз подписал соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) с новым партнером, Сербией. Предполагается, что экономический эффект от реализации документа для стран союза составит до $16 млн.

Практически на каждом заседании межправсовета ЕАЭС поднимается проблема барьеров на внутреннем рынке союза — заседание, которое прошло в пятницу в Сколково, исключением не стало. По словам российского премьера Дмитрия Медведева, две трети выявленных барьеров, препятствующих свободному движению товаров, услуг, капитала и рабочей силы, устранены — 36 из 56 препятствий. «Темп нормальный, но чем скорее мы все это устраним, тем быстрее будем двигаться вперед»,— считает он. Впрочем, его коллеги из Минска и Нур-Султана были куда менее оптимистичны. Как отметил белорусский премьер Сергей Румас, обсуждение барьеров на таком уровне — «это борьба со следствием, а не с первопричиной». Во главу угла, убежден он, должно быть поставлено соблюдение права ЕАЭС, тогда и перечень будет короче. Глава правительства Казахстана Аскар Мамин и вовсе связал с барьерами отсутствие динамики развития взаимной торговли по итогам января—августа, отметив, что «данная тенденция вызывает обеспокоенность». По данным ЕЭК, за январь—август 2019 года объем взаимной торговли даже сократился на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, до $38,6 млрд (внешняя торговля за это время также снизилась — на 2,8%, до $473,6 млрд).

Во многом заседание было посвящено расширению внешних связей ЕАЭС. Оно стало даже поводом для заочного ответа министру торговли США Уилбуру Россу, заявившему, что стремление Узбекистана в ЕАЭС может усложнить процесс его вступления во Всемирную торговую организацию, ранее говорилось, что вопрос о получении Узбекистаном статуса наблюдателя в ЕАЭС может решиться в 2020 году. «Это, очевидно, применение методов неконкурентной борьбы»,— заявил Дмитрий Медведев, добавив, что подобные заявления «странно слышать» от американской стороны, которая «всячески вносит сумятицу в организацию мировой торговли».

Что же касается реализованных идей, в пятницу подписано соглашение о создании ЗСТ с Сербией (см. также стр. 6), в связи с чем на заседание приехала премьер-министр страны Ана Брнабич. У Сербии уже есть торговые соглашения с Россией, Казахстаном и Белоруссией, де-факто соглашение с союзом снизит тарифы для Армении и Киргизии. По словам Дмитрия Медведева, сотрудничество ЕАЭС и Белграда с подписанием соглашения выйдет на новый уровень. «Мы рассчитываем, что будет расти торговля, в первую очередь — за счет снижения ввозных пошлин»,— сказал он, добавив, что сербские товары смогут на более выгодных условиях войти на рынок ЕАЭС (183 млн потребителей и $2 трлн совокупного ВВП). Белград, в свою очередь, анонсировал, что Сербия может в неограниченных количествах и беспошлинно ввозить овечий и козий сыры, ракию, а также получит квоту на экспорт виньяка.

Первый раунд переговоров ЕАЭС и Сербии прошел еще в 2017 году, но затем процесс замедлился, в итоге основные договоренности были достигнуты практически за полгода, с конца 2018 года по март 2019 года, пояснил собеседник “Ъ”, знакомый с ходом переговоров. При этом охват номенклатуры товаров в подписанном с Сербией соглашении ЕАЭС шире, чем в действующих соглашениях о ЗСТ с тремя странами союза. В частности, увеличение российских поставок ожидается по кранам и клапанам (ранее на них распространялась пошлина), Казахстан же может увеличить поставки сыров, Белоруссия — табака и бальзамов, а Армения — коньяка. По данным “Ъ”, выгода сразу после вступления соглашения в силу оценивается в $2 млн, в случае же если будут выбраны квоты по табаку, алкоголю и сырам, то до $16 млн ежегодно. При этом в соглашении записаны жесткие требования к стране происхождения товаров, в случае их нарушения преференциальный режим торговли будет ограничен, отметил собеседник “Ъ”.

Евгения Крючкова, Татьяна Едовина