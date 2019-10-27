Экзит-полы показали лидерство «Левых» на выборах в Тюрингии

На земельных выборах в германской Тюрингии лидирует партия «Левая», сообщают информагентства со ссылкой на данные нескольких экзит-полов. «Левые» набирают порядка 30%.

За ней следует «Альтернатива для Германии» (АдГ, 23–24%). Христианско-демократический союз занимает третью позицию (ХДС, около 22%). Социал-демократическая партия Германии идет четвертой (СДПГ, 8–8,5%).

Тюрингия — одна из пяти новых федеральных земель, образованных на территории бывшей Восточной Германии после воссоединения ФРГ и ГДР. Самой большой проблемой здесь является миграция молодежи. Молодые люди уезжают за границу, переселяются в другие федеральные земли или перебираются из деревень в большие города самой Тюрингии, передает Deutsche Welle.

Ранее в Германии прошли земельные выборы в Саксонии и Бранденбурге.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Партию Ангелы Меркель теснит "Альтернатива для Германии"».