Поиски пропавшего в Прикамье самолета приостановлены

Поиски пропавшего в Пермском крае легкомоторного самолета Сessna 172 приостановлены в связи с окончанием светового дня. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю. Поисково-спасательные работы планируется продолжить завтра с 9.00. К ним планируется привлечь 105 человек личного состава и 21 единицы техники. При благоприятных метеоусловиях планируется применение вертолета МИ-8 Уральского авиационного поисково-спасательного центра.

Самолет под управлением председателя краевой федерации спорта сверхлегкой авиации Геннадия Белоглазова вчера взлетел с аэродрома деревни Нижнее Городище (Частинский район) и направлялся в сторону поселка Фролы (Пермский район). Однако так и не приземлился в конечной точке. Вчера спасатели начали поиски самолета. Штаб поисково-спасательных работ возглавляет министр территориальной безопасности Пермского края Ришат Ибрагимов.

Между тем, пермский медиаменеджер Владимир Прохоров сообщил на своей странице в facebook, что в тот день из Частинского аэродрома вылетело два самолета. «И когда Гена (Геннадий Белоглазов – «Ъ-Прикамье») начал отклоняться от намеченного маршрута, второй экипаж звонил по телефону Белоглазову, причём, дважды. И в последний раз ребята уже слышали что- то вроде крика. Возможно, самолёт уже был на земле. Говорят, что звонок пока проходит и сейчас» - рассказал господин Прохоров. Он также задался вопросом, почему МЧС не может определить местонахождение по телефону.