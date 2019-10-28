Крыловский центр ждут под другим крылом

Как выяснил “Ъ”, преобразование ведущего судостроительного исследовательского центра РФ ФГУП «Крыловский государственный научный центр» (КГНЦ) в ФГБУ может быть частью более масштабных перемен. В частности, речь шла о присоединении КГНЦ к Центральному аэрогидродинамическому институту имени Жуковского (ЦАГИ) или Курчатовскому институту. Глава КГНЦ Павел Филиппов уже написал заявление об увольнении, его место может занять Олег Савченко из ЦНИИ судовой электротехники.

Как рассказали “Ъ” несколько источников в судостроении, 25 октября Павел Филиппов, возглавивший КГНЦ в конце прошлого года, написал заявление об увольнении по собственному желанию. Новым руководителем КГНЦ должен стать первый заместитель директора филиала ЦНИИ судовой электротехники (входит в КГНЦ) Олег Савченко. Источники “Ъ” полагают, что это только начало и вскоре КГНЦ могут ждать более серьезные перемены, его долги растут, заказов не хватает для поддержания работы и возврата кредитов.

КГНЦ основан в 1894 году, занимается научно-техническими разработками в судостроении, проводит испытания для военных структур и гражданских предприятий. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка в 2018 году упала на 28%, до 5 млрд руб., убыток снизился на 10%, почти до 979 млн руб., краткосрочные обязательства составили 9,5 млрд руб., долгосрочные — 2,7 млрд руб., дебиторская задолженность — 3,6 млрд руб.

Собеседник “Ъ”, близкий к руководству КГНЦ, говорит, что центр располагает 90 га земли и 100 испытательными стендами, 50 из которых уникальны. «При полной загрузке они могут давать прибыль, но сегодня загрузить их не удается, и КГНЦ несет расходы на их содержание и обеспечение электроэнергией»,— говорит он. Источники “Ъ” отмечают, что за последний год КГНЦ покинули десятки научных кадров, перешедшие в другие профильные научные и образовательные организации.

По данным собеседников “Ъ”, рассматриваются различные варианты дальнейшей судьбы КГНЦ. В частности, речь идет об объединение КГНЦ с ЦАГИ (сейчас им руководит Андрей Дутов, несколько лет назад руководивший КГНЦ). «Другая схема — включить КГНЦ в состав Курчатовского института»,— уточняет источник “Ъ” в судостроительной отрасли Петербурга. Курчатовский институт занимается исследованиями в области ядерной физики, физической и неорганической химии и информатики. Он участвовал в создании направления корабельной ядерной энергетики для атомных подлодок и ледоколов.

Источники “Ъ” называют «сомнительными» оба варианта. «ЦАГИ может интересовать только отделение по разработке композитов КГНЦ, но у самого института композитное отделение гораздо сильнее»,— считает источник “Ъ” в одном из корабельных научных институтов Петербурга. «Курчатовский институт финансово состоятелен, только вот КГНЦ будет для него непрофильным активом, так как в основном занимается наукой в чистом виде — прочностью, остойчивостью и другими направлениями, неинтересными курчатовцам»,— отмечает другой источник “Ъ”.

Изменения в КГНЦ произойдут в любом случае — как минимум в рамках его преобразования из ФГУП в ФГБУ и исключения из перечня стратегических предприятий, проект указа президента об этом уже опубликован на regulation.gov.ru. Это часть более широкой кампании: ликвидация всех унитарных предприятий в РФ должна завершиться в 2023 году, такой законопроект разработан ФАС. Заместитель министра экономики Оксана Тарасенко в интервью ТАСС в феврале говорила, что ФГУП — устаревшая организационно-правовая форма. Как пояснили “Ъ” в Минпромторге, реорганизация позволит «укрепить роль КГНЦ в развитии отечественной судостроительной науки». Имущество ФГБУ находится в собственности РФ, закрепляется за ФГБУ на праве оперативного управления и не подлежит разделению на доли, уточнили в министерстве. Там заверили, что иной реорганизации КГНЦ сейчас не планируется.

Партнер НАФКО Павел Иккерт поясняет, что ФГБУ просто не может оставаться в перечне стратегических предприятий — в него входят только ФГУПы (не все) и стратегические акционерные общества. ФГБУ может иметь преференции по налоговым льготам на имущество и на землю, отмечает юрист, но все зависит от нормативных документов региона, где он распложен, а также от его непосредственной функции.

Анастасия Веденеева, Герман Костринский