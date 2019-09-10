«Звезда» наткнулась на «Айсберг»

Верфь «Звезда», которая собирается получить контракт на строительство крупнейшего в мире атомного ледокола «Лидер», купит контрольный пакет в ЦКБ «Айсберг» — единственном в РФ генеральном проектанте атомных ледоколов. Сейчас этой долей в 65,49% акций владеет курируемый Минпромторгом Крыловский государственный научный центр, стоимость доли эксперты оценивают до 1 млрд руб. Но возможности «Айсберга» ограничены тем, что имущество бюро находится на балансе другой компании, принадлежащей Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

Минпромторг предлагает долю в 65,49% в ЦКБ «Айсберг», которое специализируется на разработке проектов атомных ледоколов, компании «Современные технологии судостроения» (СТС) «Роснефти» и Газпромбанка. СТС является владельцем и оператором проекта верфи «Звезда» на Дальнем Востоке. Сейчас эта доля находится на балансе государственного Крыловского ГНЦ, другие собственники — ОСК (24,49%), еще 10% у миноритариев. В пояснительной записке к проекту постановления правительства (опубликован на regulation.gov.ru) Минпромторг отмечает, что сделка позволит привлечь внебюджетные средства в развитие ледокольного флота. По поручению президента РФ «Звезда» сейчас ведет совместную работу с «Айсбергом» по созданию проекта сверхмощного атомного ледокола «Лидер» 120 МВт, а также ледокола на СПГ мощностью 40 МВт.

Леонид Михельсон, глава и совладелец НОВАТЭКа, 9 апреля «Лидер» нужен, это классная машина, она обеспечит нам скорость движения 10–11 узлов, а может, и 13 узлов.

В Минпромторге “Ъ” пояснили, что позиция о продаже пакета обусловлена необходимостью дальнейшего развития «Айсберга», для сделки необходим указ президента. Цена не определена, ее определит оценщик, говорят в министерстве. Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что с учетом денежных средств, набора компетенций и портфеля контрактов стоимость бизнеса ЦКБ «Айсберг» может составлять до 1,5 млрд руб., цена пакета акций, который принадлежит Крыловскому ГНЦ,— до 1 млрд руб. Учитывая, что покупатель единственный, а торги не будут конкурсными, вероятнее всего, стоимость фактически будет ниже, добавляет эксперт.

На данный момент единственный заказчик атомных ледоколов — «Росатом», все современные ледоколы строились на входящем в ОСК Балтзаводе. Источник “Ъ” в «Росатоме» отмечает, что у госкорпорации нет опасений в связи с переходом контроля над «Айсбергом» к «Роснефти». Основная задача сейчас — строительство «Лидера», и если «Роснефть» будет иметь прямое отношение к его проектированию в части покупки доли в «Айсберге», то это положительно отразится на реализации проекта, считает он.

В ОСК тему не комментировали. В Минпромторге “Ъ” сообщили, что им неизвестно о планах ОСК продать принадлежащий ей пакет акций ЦКБ «Айсберг». В «Роснефти» на запрос “Ъ” не ответили.

Источник “Ъ” в судостроительной отрасли Санкт-Петербурга говорит, что «Звезде» нужен «карманный проектант» для сопровождения строительства ледокола «Лидер».

«В "Роснефти" несколько лет назад забрали себе ЦКБ "Лазурит" и были уверены, что оно полностью обеспечит проектирование всех заказов. Их надежды не оправдались»,— констатирует он.

Между тем «Роснефти» придется взаимодействовать с ОСК по «Айсбергу», так как у корпорации есть «двойник» проектного бюро — ЦКБ «ОСК-Айсберг», 85% которого принадлежит Балтзаводу. Вопрос их слияния обсуждается с 2012 года. Тогда Крыловский ГНЦ по поручению Минпромторга выкупил на торгах Росимущества контрольный пакет ЦКБ «Айсберг» за 306 млн руб. Выставленные акции находились в залоге у ЦБ за долги Межпромбанка Сергея Пугачева. После сделки выяснилось, что лицензия на проектирование ледоколов ограничена, часть персонала за несколько месяцев до торгов перешла в «ОСК-Айсберг», а здание конструкторского бюро — в собственность Балтзавода (см. “Ъ” от 31 мая 2013 года). Источники “Ъ” в отрасли поясняют, что сейчас это фактически одна структура: большая часть специалистов работает в ЦКБ «Айсберг», а имущественный комплекс принадлежит «ОСК-Айсберг».

В интервью “Ъ” в конце 2018 года глава ОСК Алексей Рахманов говорил, что ОСК намерена в течение ближайших месяцев объединить «Айсберги» при одновременном «недраматическом» увеличении в нем доли корпорации. Источники “Ъ” в отрасли говорили, что корпорации было предложено выкупить долю в ЦКБ «Айсберг», но сомневались, что ОСК найдет на это средства. По словам собеседников “Ъ”, оба «Айсберга» работают в непрерывном взаимодействии: один из них делает технический проект ледокола, а другой — рабочую конструкторскую документацию и т. д. Как будет происходить перераспределение компетенций в результате сделки с «Роснефтью», пока неясно.

Анастасия Веденеева, Герман Костринский