Соло на большой турбине

Как и ожидалось, «Силовые машины» Алексея Мордашова стали единственным участником конкурса на получение бюджетной субсидии правительства для разработки отечественной мощной газовой турбины. Но, по данным “Ъ”, компания запросила из бюджета на 2019–2021 годы 5 млрд руб. вместо 7 млрд руб., при этом оценка себестоимости проекта выросла до 17 млрд руб. Всего компания рассчитывает поставить на рынок 16 машин мощностью 65 МВт и 26 — мощностью 170 МВт, что в целом, по мнению аналитиков, выглядит малореалистичным.

«Силовые машины» Алексея Мордашова, в январе 2018 года попавшие в черный список (SDN List) Минфина США, стали единственным участником конкурса на получение субсидии на разработку пилотных образцов российских газовых турбин большой мощности (ГТБМ). 24 октября Минпромторг завершил сбор заявок от машиностроителей. Бюджетом на 2019–2021 годы предусмотрено выделение 7 млрд руб., разработчик должен предоставить еще не менее половины от этой суммы.

Объем заявки «Силовых машин», по данным “Ъ”,— 5,082 млрд руб. Как поясняют собеседники “Ъ”, компания не стала претендовать на весь объем бюджетных ассигнований, поскольку не успела бы освоить их полностью. В Минпромторге “Ъ” сообщили, что протокол вскрытия будет опубликован в течение трех дней после вскрытия заявок. В «Силовых машинах» “Ъ” подтвердили подачу заявки.

Изначально затраты на проект создания ГТБМ «Силовые машины» оценивали в 15 млрд руб., но, как следует из бизнес-плана, приложенного к заявке компании (есть у “Ъ”), они выросли до 17,09 млрд руб. Таким образом, до 12 млрд руб. компания должна будет профинансировать из собственных и заемных средств. Из них 8 млрд руб. планируется привлечь через внутригрупповой заем от управляющей компании «Севергрупп» под 7% годовых.

Правительство решило создать в РФ собственное производство ГТБМ после скандала с поставкой турбин Siemens в подсанкционный Крым в 2017 году. Минпромторг добился выделения из бюджета 7 млрд руб., которые должны пойти на разработку двух линеек машин мощностью 60–80 МВт и 150–180 МВт с КПД не менее 35%, которые до сих пор не производятся в России. Часть оборудования должна идти на экспорт. Предполагается, что спрос создаст запущенная программа модернизации старых ТЭС, для проектов под ГТБМ проведут отдельный отбор в 2 ГВт на 2026–2028 годы.

Потенциально рынок ГТБМ в РФ по программе модернизации оценивается в 80 машин. Интерес к локализации в РФ проявляют немецкая Siemens (предполагается создание СП с «Газпром энергохолдингом» или самостоятельная локализация) и американская GE (СП с «Интер РАО»). «Силовые машины» ранее пытались ограничить доступ иностранцев к российскому рынку, а в бизнес-плане главным риском проекта по-прежнему называют «наличие сильных конкурентов мирового уровня» и их тесное сотрудничество с основными российскими заказчиками.

Всего «Силовые машины» планируют поставить на российский рынок 16 ГТЭ-65 стоимостью около 27,4 млрд руб. и 26 турбин ГТЭ-170 — до 59,9 млрд руб. По оценке компании, выручка от реализации проекта составит 133,3 млрд руб., NPV — 0,49 млрд руб., IRR — 15,5%, срок окупаемости — 15,2 года. Возможными клиентами компания считает «Газпром энергохолдинг», Сибирскую генерирующую компанию, «Т Плюс», «Юнипро» и «Квадру». Потенциально в портфеле компании есть два проекта на поставку мощных ГТУ на Щекинскую ГРЭС и Нижнекамскую ТЭЦ «Татнефти.

С этими компаниями «Силовые машины» подписали меморандум о сотрудничестве. Но в «Силовых машинах» признают, что обязательное требование по экспорту может стать проблемой для компании в силу санкций и отсутствия продукта до 2021 года. В среднесрочной перспективе компания видит только четыре экспортных проекта на замену ГТУ в Узбекистане, Молдавии и Сербии — всего 11 машин.

Владимир Скляр из «ВТБ Капитала» отмечает, что по планам компании предполагается контрактация 15 турбин ГТЭ-170 до конца 2024 года. При этом источник такого спроса неясен, говорит эксперт, в уже разыгранных аукционах таких проектов нет (за исключением проектов Щекинской ГРЭС и «Татнефти»), и, если отбор правкомиссии на 2025 год не принесет существенный рост спроса, без новой поддержки достичь такого объема заказа будет затруднительно. Себестоимость производства ГТЭ-170 выглядит вполне конкурентоспособной — на уровне $180 за 1 кВт установленной мощности — и вполне может найти свой спрос внутри отбора по модернизации (на 2025 год прошел по среднему ценнику $130 за 1 кВт). Но ГТЭ-65 с ценником $350 за 1 кВт выглядит малопроходной в текущих условиях программы модернизации, полагает господин Скляр.

Татьяна Дятел