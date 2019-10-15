Турбины всероссийской мощности

Правительство намерено организовать стенд для испытания газовых турбин большой мощности, доступ к нему смогут получить как российские, так и иностранные машиностроители. На площадке можно будет испытывать до четырех турбин мощностью от 65 до 190 МВт. В отрасли большой необходимости в новом проекте не видят, ссылаясь на наличие площадки на Ивановских ПГУ «Интер РАО», где сейчас испытываются турбины ГТД-110М. Эксперты также указывают на отсутствие в мире примеров с общедоступными стендами и сложности в распределении рисков.

В РФ может появиться общедоступный испытательный стенд для обкатки отечественных газовых турбин большой мощности (ГТБМ) — от 65 МВт до 190 МВт, следует из протокола совещания вице-премьера Дмитрия Козака от 24 сентября (есть у “Ъ”). Расположение стенда, его стоимость и источники финансирования в документе не указаны. Отмечается, что машиностроители должны иметь возможность испытывать на нем одновременно до четырех различных модификаций силовых установок, в том числе разной мощности.

Как пояснили “Ъ” участники совещания, обсуждались два варианта установки стенда — новый проект или надстройка турбины вместо выводимых энергоблоков на одной из ТЭС.

По сути, такой стенд можно назвать электростанцией, поскольку при обкатке турбин мощностью свыше 60 МВт на полных оборотах появляется необходимость каким-то образом «утилизировать» энергию, и наиболее «экономичный и логичный вариант» — выдавать ее в сеть на уже существующих площадках, поясняют собеседники “Ъ”. Для обкатки турбин мощностью менее 60 МВт вместо выдачи энергии в сеть можно использовать гидротормоз, создающий механическое сопротивление, или установить промышленные резисторы, чтобы утилизировать электроэнергию от генератора в тепло.

Как писал “Ъ” 1 октября, правительство упростило доступ к базовому заказу для поставщиков ГТБМ, в том числе для локализованных машин GE и Siemens — на отборе 2020 года им выделят отдельную квоту в 2 ГВт с вводом мощностей в 2026–2028 годах. Кроме того, согласно протоколу правительство решило изменить критерии отнесения ГТБМ к «инновационному» оборудованию — ранее для этого нужно было обязательно получить софинансирование из бюджета. Теперь к инновационному оборудованию могут быть отнесены и мощные машины, произведенные в РФ по лицензии Siemens и GE, а не только «Силовые машины» Алексея Мордашова (компания претендует на 7 млрд руб. госсубсидий). Обладатели «инновационного» статуса смогут избежать штрафов за опоздания с вводами или аварии, исходно его планировалось дать только российским производителям.

Россия самостоятельно не умеет производить ГТБМ, единственный выпускающий их завод — СП Siemens и «Силовых машин» (SGT-2000E, локализация 52%), где у немецкого партнера 65%. Сейчас углубление уровня локализации в РФ обсуждает Siemens и GE, которая ведет переговоры о совместном предприятии с «Интер РАО». «Силовые машины» хотят сделать российскую машину мощностью 65 и 170 МВт. Есть также проект ГТД-110М, который является развитием пока единственной попытки создания в РФ ГТБМ, предпринятой рыбинским «Сатурном» (сейчас «ОДК-Сатурн» «Ростеха»). Всего было поставлено пять экспериментальных машин — четыре на Ивановские ПГУ «Интер РАО» и одна на Рязанскую ГРЭС «Газпром энергохолдинга». Турбины регулярно ломались, ОДК не оставляет попыток доработать машину.

В Siemens “Ъ” сообщили, что не нуждаются в создании дополнительных испытательных мощностей для полной локализации машины SGT-2000E — она уже прошла все необходимые испытания на заводе под Петербургом. В «Интер РАО» и Минэнерго от комментариев отказались, в ОДК “Ъ” не ответили. Минпромторг направил свои предложения по организации площадки в Минэнерго. В «Силовых машинах» не видят необходимости в строительстве общего испытательного стенда, так как «такой стенд в России уже есть», имея в виду Ивановские ПГУ. «Путем небольших доработок его можно использовать для испытаний других типоразмеров машин, в том числе ГТЭ-65»,— полагают в «Силовых машинах», добавляя, что первым делом нужно договориться об условиях его использования.

Концепции общедоступного испытательного стенда для ГТУ очень трудно подобрать аналог в мировой практике, отмечает старший аналитик по электроэнергетике Центра энергетики МШУ «Сколково» Юрий Мельников.

Основные вопросы — кто платит за его создание и несет риски заведомой ненадежности работы нового оборудования. Например, в случае ТЭС «Иршинг» с инновационной ГТУ в Баварии в начале 2000-х годов затраты по строительству станции несли как генерирующая компания (E.On), так и производитель ГТУ (Siemens). Siemens управлял станцией на этапе наладки оборудования и затем передал управление генкомпании, но часть рисков все равно осталась на нем, отмечает господин Мельников. «В обоих случаях потребители не играли никакой роли ни в финансировании создания этих объектов, ни в обслуживании рисков их эксплуатации»,— говорит аналитик.

Ивановские ПГУ — по сути, экспериментальная станция на 325 МВт — была построена за счет потребителей по модели договоров на поставку мощности. Риски ненадежной работы в этом случае несла «Интер РАО», механизма перекладывания их части на производителя ГТУ не было, поэтому стороны потом довольно много времени провели в судах, напоминает эксперт.

Татьяна Дятел