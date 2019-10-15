Турбины всероссийской мощности

Правительство намерено организовать стенд для испытания газовых турбин большой мощности, доступ к нему смогут получить как российские, так и иностранные машиностроители. На площадке можно будет испытывать до четырех турбин мощностью от 65 до 190 МВт. В отрасли большой необходимости в новом проекте не видят, ссылаясь на наличие площадки на Ивановских ПГУ «Интер РАО», где сейчас испытываются турбины ГТД-110М. Эксперты также указывают на отсутствие в мире примеров с общедоступными стендами и сложности в распределении рисков.
В РФ может появиться общедоступный испытательный стенд для обкатки отечественных газовых турбин большой мощности (ГТБМ) — от 65 МВт до 190 МВт, следует из протокола совещания вице-премьера Дмитрия Козака от 24 сентября (есть у “Ъ”). Расположение стенда, его стоимость и источники финансирования в документе не указаны. Отмечается, что машиностроители должны иметь возможность испытывать на нем одновременно до четырех различных модификаций силовых установок, в том числе разной мощности.
По сути, такой стенд можно назвать электростанцией, поскольку при обкатке турбин мощностью свыше 60 МВт на полных оборотах появляется необходимость каким-то образом «утилизировать» энергию, и наиболее «экономичный и логичный вариант» — выдавать ее в сеть на уже существующих площадках, поясняют собеседники “Ъ”. Для обкатки турбин мощностью менее 60 МВт вместо выдачи энергии в сеть можно использовать гидротормоз, создающий механическое сопротивление, или установить промышленные резисторы, чтобы утилизировать электроэнергию от генератора в тепло.
Как писал “Ъ” 1 октября, правительство упростило доступ к базовому заказу для поставщиков ГТБМ, в том числе для локализованных машин GE и Siemens — на отборе 2020 года им выделят отдельную квоту в 2 ГВт с вводом мощностей в 2026–2028 годах. Кроме того, согласно протоколу правительство решило изменить критерии отнесения ГТБМ к «инновационному» оборудованию — ранее для этого нужно было обязательно получить софинансирование из бюджета. Теперь к инновационному оборудованию могут быть отнесены и мощные машины, произведенные в РФ по лицензии Siemens и GE, а не только «Силовые машины» Алексея Мордашова (компания претендует на 7 млрд руб. госсубсидий). Обладатели «инновационного» статуса смогут избежать штрафов за опоздания с вводами или аварии, исходно его планировалось дать только российским производителям.
Россия самостоятельно не умеет производить ГТБМ, единственный выпускающий их завод — СП Siemens и «Силовых машин» (SGT-2000E, локализация 52%), где у немецкого партнера 65%. Сейчас углубление уровня локализации в РФ обсуждает Siemens и GE, которая ведет переговоры о совместном предприятии с «Интер РАО». «Силовые машины» хотят сделать российскую машину мощностью 65 и 170 МВт. Есть также проект ГТД-110М, который является развитием пока единственной попытки создания в РФ ГТБМ, предпринятой рыбинским «Сатурном» (сейчас «ОДК-Сатурн» «Ростеха»). Всего было поставлено пять экспериментальных машин — четыре на Ивановские ПГУ «Интер РАО» и одна на Рязанскую ГРЭС «Газпром энергохолдинга». Турбины регулярно ломались, ОДК не оставляет попыток доработать машину.
В Siemens “Ъ” сообщили, что не нуждаются в создании дополнительных испытательных мощностей для полной локализации машины SGT-2000E — она уже прошла все необходимые испытания на заводе под Петербургом. В «Интер РАО» и Минэнерго от комментариев отказались, в ОДК “Ъ” не ответили. Минпромторг направил свои предложения по организации площадки в Минэнерго. В «Силовых машинах» не видят необходимости в строительстве общего испытательного стенда, так как «такой стенд в России уже есть», имея в виду Ивановские ПГУ. «Путем небольших доработок его можно использовать для испытаний других типоразмеров машин, в том числе ГТЭ-65»,— полагают в «Силовых машинах», добавляя, что первым делом нужно договориться об условиях его использования.
Основные вопросы — кто платит за его создание и несет риски заведомой ненадежности работы нового оборудования. Например, в случае ТЭС «Иршинг» с инновационной ГТУ в Баварии в начале 2000-х годов затраты по строительству станции несли как генерирующая компания (E.On), так и производитель ГТУ (Siemens). Siemens управлял станцией на этапе наладки оборудования и затем передал управление генкомпании, но часть рисков все равно осталась на нем, отмечает господин Мельников. «В обоих случаях потребители не играли никакой роли ни в финансировании создания этих объектов, ни в обслуживании рисков их эксплуатации»,— говорит аналитик.
Ивановские ПГУ — по сути, экспериментальная станция на 325 МВт — была построена за счет потребителей по модели договоров на поставку мощности. Риски ненадежной работы в этом случае несла «Интер РАО», механизма перекладывания их части на производителя ГТУ не было, поэтому стороны потом довольно много времени провели в судах, напоминает эксперт.
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