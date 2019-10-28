Сегодня исполняется 82 года главному раввину России Адольфу Шаевичу

Его поздравляет художественный руководитель московского еврейского театра «Шалом» Александр Левенбук:

— Ребе — это не только должность, это профессия и характер. Нужна мудрость, доброта, опыт и редкое умение найти персональный подход к каждому человеку. И все это Б-г дал Адольфу Соломоновичу Шаевичу, чтобы он делился с нами. 30 лет театр «Шалом» живет в атмосфере его любви и внимания. И каждому хорошему спектаклю он радуется не меньше нас. Нам повезло, что он наш любимый ребе. Вот почему его день рождения — наш общий праздник. А ребецн за ее обаяние и чувство юмора — наши лучшие пожелания.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»