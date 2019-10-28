«Абсолют» закрывает склады

Группа «Абсолют» Александра Светакова готова продать свой последний складской комплекс. Объект площадью более 50 тыс. кв. м может отойти британской Raven Property Group за 1,7 млрд руб. Сделка, которая может войти в тройку крупнейших в году, отвечает тренду на консолидацию логистического рынка: отдельные объекты обходятся дороже и ими сложнее управлять.

О том, что инвестиционная группа «Абсолют» Александра Светакова (43-е место в рейтинге Forbes с состоянием $2,5 млрд) продает складской комплекс в поселке Горки Ленинские в 10 км от МКАД, “Ъ” рассказали четыре собеседника на рынке недвижимости. По словам двух из них, ближе всего к сделке находится британская Raven Property Group. Если Raven откажется от сделки, то покупателем может стать PLT — совместное предприятие Российского фонда прямых инвестиций и Mubadala, не исключает директор практики по сопровождению сделок в области недвижимости PwC в России Саян Цыренов. Как сказано в презентации комплекса, объект находится на участке в 12 га. Площадь складской и мезонинной зон — 52 тыс. кв. м, еще 2,3 тыс. кв. м приходится на офисные помещения. По данным CBRE, крупнейшим арендатором выступает ТД «Абсолют» — дистрибутор бытовой техники и электроники, который господин Светаков продал латвийской ELKO Group. В Raven не комментируют переговоры, в «Абсолюте» на вопросы не ответили.

Партнер Colliers International Станислав Бибик считает покупку комплекса удачной инвестицией. В CBRE отмечают, что пустой склад в Горках может стоить не менее 35 тыс. руб. за 1 кв. м, но объект «Абсолюта» может быть дороже, так как расположен в хорошем месте и имеет арендный поток. Директор департамента логистической недвижимости Accent Capital Антон Комаров оценивает рыночную стоимость комплекса в 1,7 млрд руб. Хотя склад был построен в 2009 году, он в хорошем состоянии, добавляет он.

О том, что «Абсолют» избавляется от коммерческой недвижимости и за 2018 год продал более 270 тыс. кв. м офисных помещений, в марте сообщал Forbes. На тот момент в портфеле группы оставалось около 340 тыс. кв. м офисов и единственный склад. Сам Александр Светаков объяснял это подходом к бизнесу: «Мы продаем все… Если нам предлагают рыночную на сегодняшний день цену, то мы, как правило, не упираемся». По словам одного из собеседников “Ъ”, сделка с Raven может закрыться уже в нынешнем году. Тогда она может войти в тройку крупнейших в логистическом секторе. По данным Colliers International, пока что крупнейшей сделкой на складском рынке в 2019 году стала покупка Accent Capital 84,2 тыс. кв. м в «PNK Парк Валищево». На втором месте приобретение Mistral Trading 53 тыс. кв. м в «PNK Парк Коледино», третью строчку занимает покупка консорциумом РФПИ и Mubadala 43 тыс. кв. м в «PNK Парк Северное Шереметьево».

Raven основана в 2005 году британскими предпринимателями Антоном Билтоном и Глином Хиршем специально для инвестиций в складские комплексы в России. В портфель группы входит около 1,5 млн кв. м логистических комплексов в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске и более 200 га земли под будущие проекты. В этом году Raven потратила около $50 млн на выкуп около 12% своих акций, которыми владел инвестор Нил Вудфорд: из-за кризиса на британском рынке его хедж-фонд вынужден был в июне объявить о приостановке выплат клиентам. Выкуп завершен, и у Raven есть возможность направлять средства на приобретение новых активов, объясняют собеседники “Ъ”.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров уверен, что продажа склада «Абсолюта» отвечает тренду на консолидацию логистического рынка: единичными объектами сложнее управлять, и там выше риски и издержки. Кроме того, растет доля складов, построенных эксклюзивно под те или иные сети, и в таком случае компаниям проще работать с крупными девелоперами.

Елизавета Макарова