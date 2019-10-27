Песков рассказал о заранее составленном тексте меморандума с Турцией по Сирии

Меморандум о совместных действиях России и Турции по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии в оперативном порядке готовили главы внешнеполитических ведомств Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Документ в итоге был подписан лидерами Турции и России.

«Сели составлять болванку текста. Потом уже по ходу сами лидеры вносили изменения»,— сообщил пресс-секретарь президента в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» (цитата по «РИА Новости»). «Изменения согласовывались министрами иностранных дел на русском, английском и турецких языках»,— заявил Дмитрий Песков.

22 октября на встрече в Сочи президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о завершении военной операции Анкары «Источник мира», совместном российско-турецком патрулировании в регионе и возвращении сирийских пограничников на северо-восток страны. 9 октября Турция начала на севере Сирии военную операцию против курдов. 17 октября Анкара и Вашингтон договорились о приостановке операции.

К каким результатам приведут переговоры в Сочи — в материале “Ъ” «Мир на смену "Источника мира"».