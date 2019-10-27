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В Великобритании отпустили под залог трех подозреваемых по делу о гибели 39 человек в грузовике

Полиция отпустила под залог трех подозреваемых по делу о гибели 39 человек, которых обнаружили мертвыми в грузовике в английском графстве Эссекс.

«Всех троих допросили по делу о непредумышленном убийстве и сговоре с целью незаконной перевозки людей»,— говорится в сообщении местной полиции. Ведомство попросило общественность и СМИ «не спекулировать» на тему освобождения под залог.

Водитель грузовика, 25-летний житель Северной Ирландии Морис Робинсон, остается под стражей. Заседание по его делу состоится завтра, 28 октября.

Несколько дней назад британская полиция обнаружила 39 трупов в кузове грузовика в индустриальном парке города Грейс. По их данным, грузовик прибыл из Болгарии. В ночь на среду, 23 октября, арестовали водителя машине. Позднее ему предъявили обвинение в непредумышленном убийстве.

По данным Reuters, погибшие могли быть гражданами Вьетнама. Полиция ранее сообщала, что они, предположительно, являются китайцами. Для установления личности погибших проводятся экспертизы.

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