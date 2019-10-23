Британская полиция обнаружила 39 трупов в приехавшем из Болгарии грузовике

В ночь на среду британская полиция арестовала водителя грузовика, в кузове которого были обнаружены 39 трупов, сообщает Reuters. Грузовик был обнаружен сотрудниками скорой помощи примерно в 1:40 утра по местному времени, в городе Грейс (графство Эссекс) в 30 км от Лондона.

По словам представителей полиции, водителем оказался 25-летний житель Северной Ирландии. Он был тут же задержан по подозрению в убийстве. В кузове его машины были обнаружены тела 38 взрослых и одного подростка. Сам грузовик, утверждают в полиции, прибыл в Великобританию еще 19 октября из Болгарии. В Британию он попал через порт города Холихед в Уэльсе, что почти в 500 км от того места, где грузовик был обнаружен. Шериф полиции города Грейс Эндрю Маринер заявил, что спецслужбы уже занялись идентификацией жертв, однако это «займет немало времени». «Мы задержали водителя грузовика, который, безусловно, связан с произошедшим. Он остается под стражей. Наше расследование продолжается»,— заявил господин Маринер.

На случившееся уже отреагировала министр внутренних дел Великобритании Прити Пател. «Я шокирована и удручена этой страшной трагедией в Грейс»,— написала госпожа Пател в Twitter.

Кирилл Сарханянц