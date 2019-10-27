В Санкт-Петербурге задержали следователя СКР, оперативника МВД и транспортного прокурора за взятку в 19 млн рублей

Старший следователь Главного следственного управления СК РФ по Петербургу Алексей Шиманский, оперативник МВД Кирилл Лисовой и заместитель транспортного прокурора Тимур Горный были задержаны в Санкт-Петербурге по подозрению в посредничестве при передаче крупной взятки (ст. 291.1 УК РФ), сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города. Они участвовали в передаче взятки в 19 млн руб.

Господа Шиманский и Лисовой были доставлены в субботу, 26 октября, в суд для избрания им меры пресечения, однако суд отказался удовлетворить ходатайства следователей об аресте.

Согласно материалам дела, Алексей Шиманский получил от Тимура Горного информацию о том, что в МВД расследуется уголовное дело в отношении предпринимателя по фамилии Юнг и бизнесмен хочет уйти от ответственности, передав через них взятку в полицию. Господин Шиманский предложил Кириллу Лисовому за вознаграждение найти коллег, которые смогут повлиять на ход расследования дела, а также выступить посредником при передаче взятки. Уголовное дело было возбуждено после того, как Северо-Западная транспортная прокуратура провела «проверочные мероприятия».

Как сообщает «Фонтанка», общая сумма взятки, которую господин Юнг намеревался передать составляла 38 млн руб. Он проходил подозреваемым по уголовному делу о выводе за рубеж 700 млн руб., которое расследуется Главным следственным управлением ГУ МВД. Первым оперативники «таможенного» отдела Службы экономической безопасности УФСБ задержали адвоката предпринимателя Алексея Одинцова. Тот дал показания на заместителя транспортного прокурора Тимура Горного. Он согласился сотрудничать с оперативниками и передал муляж взятки следователю СКР Алексею Шиманскому. После задержания, тот также согласился на сотрудничество и передал деньги при встрече оперативнику МВД Кириллу Лисовому, которого также задержали. Он в отличии от остальных фигурантов дела не стал раскрывать, кому именно предназначалась взятка. Тем не менее суд Санкт-Петербурга не нашел оснований для избрания меры пресечения следователю Алексею Шиманскому и полицейскому Кириллу Лисовому, они были освобождены в зале суда. О ходатайствах следствия в отношении других участников уголовного дела не сообщается.