Лавров обсудил с Помпео ситуацию в Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с госсекретарем США Майком Помпео обстановку в Сирии. Телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны.

«С российской стороны акцентировалась необходимость воздерживаться от шагов, подрывающих суверенитет и территориальную целостность этой страны»,— говорится в сообщении МИДа. Главы внешнеполитических ведомств также обсудили вопросы, касающиеся отношений двух стран.

9 октября Турция начала на севере Сирии военную операцию против курдов. 17 октября Анкара и Вашингтон договорились о приостановке операции.

22 октября на встрече в Сочи президент России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о завершении военной операции Анкары «Источник мира», совместном российско-турецком патрулировании в регионе и возвращении сирийских пограничников на северо-восток страны.

К каким результатам в регионе приведут переговоры в Сочи — в материале “Ъ” «Мир на смену "Источника мира"».