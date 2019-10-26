В Китае приняли первый закон о шифровании данных

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей одобрил первый в истории страны закон о криптографии, сообщает агентство «Синьхуа». Он вступит в силу 1 января 2020 года.

Как ранее писало агентство, в законе выделяются три вида шифрования: основное (core), простое или общеупотребительное (common) и коммерческое (commercial). Сотрудников в области криптографии будут обучать в соответствии со стандартами для каждого типа шифрования. Чтобы избежать рисков, коммерческие продукты будут проходить специальную сертификацию и проверку на безопасность.

За нарушение конфиденциальности данных будет наступать ответственность (какая именно, не уточняется). В случае угрозы безопасности должны приниматься немедленные меры.