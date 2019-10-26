Японских туристов впервые привезут на Курилы 30 октября

Первая группа туристов из Японии приедет на Курилы с 30 ноября по 4 ноября в рамках пилотного тура, говорится в сообщении Ростуризма по итогам встречи главы ведомства Зарины Догузовой с главой Японской туристической организации Хироси Табатой.

«Табата сообщил о больших ожиданиях от пилотного тура, который организуется в рамках совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах, договоренность о налаживании которой была достигнута лидерами двух стран»,— говорится в сообщении.

Согласно плану поездки, группа из 50 человек — туристов и чиновников — осмотрит православные храмы и местные музеи на острове Кунашир и побывает на горячих источниках и в Белых скалах на острове Итуруп.

Власти России и Японии планируют запустить подобные регулярные поездки в 2020 году.

Острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и архипелаг Хабомаи были включены в состав СССР по итогам Второй мировой войны, однако Токио оспаривает их принадлежность. В советско-японской совместной декларации 1956 года говорилось, что СССР «в качестве жеста доброй воли» готов передать Японии Шикотан и Хабомаи, но только после подписания мирного договора.

О споре Москвы и Токио о принадлежности Южных Курил читайте в материале “Ъ” «Переговорный протест».