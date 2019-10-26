«Протон-ПМ» намерен сократить стоимость двигателя РД-191 для «Ангары»

Серийное производство ракетного двигателя РД-191 в Перми позволит снизить его стоимость практически в полтора раза, рассказал исполнительный директор ПАО «Протон-ПМ» Дмитрий Щенятский во время визита на предприятие главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. «Вся наша работа сегодня нацелена на то, чтобы к 2023 году стать серийным изготовителем этого двигателя. Он должен быть самым конкурентоспособным»,— заявил господин Щенятский.

По его словам, цикл производства изделия сократится на 30%, средний цикл движения детали при производстве снизится с 40 км до 900 м. Общий объем инвестиций в проект создания серийного производства — около 13 млрд руб., освоено более 7 млрд руб. Согласно материалам компании, цена серийного РД-191 сократится на 32% и составит 200 млн руб. В серию двигатель будет запущен к 2023 году. Планируется производить 40 изделий РД-191 в год. При этом Дмитрий Рогозин заявил, что предприятие сможет производить и более пятидесяти изделий ежегодно.

РД-191 — двигатель для ракеты-носителя «Ангара». Разработчик двигателя — подмосковное НПО «Энергомаш», которое сейчас производит финишную сборку РД-191. В августе Дмитрий Рогозин заявил, что серийное производство РД-191 будет организовано в Перми.