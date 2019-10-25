Обозреватель “Коммерсантъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, насколько увеличилась доля сделок.

Схема trade-in на первичном рынке недвижимости постепенно набирает обороты. Пока это не столько существенный показатель, как, к примеру, в сфере автомобилей. Но рост есть. Доля таких сделок за полтора года увеличилась с 2% до 5%. Это касается всех договоров по приобретению жилья на первичном рынке. Учитывая, что не все хотят или могут получить ипотечный кредит, покупатели все чаще рассматривают альтернативные пути решения личного квартирного вопроса.

Прежде всего, по данным аналитиков риэлтерской компании «Азбука Жилья», покупкой через сервис trade-in интересуются клиенты, которые не имеют собственных свободных средств или не готовы привлекать большую ипотеку. Схема выглядит так: покупая себе квартиру в новостройке, они с помощью брокеров или специалистов отдела продаж застройщика продают, а, по сути, сдают старую квартиру на вторичном рынке. Деньги, полученные от реализации предыдущей квартиры, полностью переводятся в оплату покупаемой новостройки.

При этом покупатели порой могут сразу въезжать в готовую новостройку, причем уже с готовым ремонтом. Но это если дом полностью построен и сдан в эксплуатацию. Если же сделка заключается на этапе строительства, то придется переждать, к примеру, на съемной квартире. Неудобно, но зато может быть выгодно. Ведь по статистике, квартиры на первичном рынке в массовом сегменте дешевле квартир на вторичном рынке, разница может достигать 40%. В таких случаях говорят: надо внимательно считать все.

По мнению брокеров, основными драйверами роста доли покупок новостроек с использованием схемы trade-in стало несколько факторов. Это и расширение жилого фонда города, и постоянный приток покупателей из регионов и ближайшего зарубежья. При этом объем предложения новостроек сохраняется на уровне 3 млн кв м. И застройщикам необходимы новые финансовые инструменты привлечения и удержания клиента. Так что, возможно, в ближайшие два года доля сделок по trade-in может увеличиться вдвое.