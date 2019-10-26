26 октября, суббота
Войти в профиль

Коротко

Новости

все новости

Подробно

Сергей Карпов

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ   |  купить фото

«Вместо того чтобы плакать в платочек и уходить в тень, мы стали судиться»

от

Председатель региональной общественной организации по защите прав жертв теракта «Норд-Ост» Сергей Карпов потерял в октябре 2002 года 31-летнего сына Александра. Александр умер в карете скорой помощи от удушья.


Бывший заложник впервые за 17 лет вернулся в театральный центр на Дубровке

Читать далее

— Государство бывших заложников, пострадавших в результате применения газа, никаким образом не поддерживает. Единственное, мэрия Москвы обеспечивает нас санаторно-курортным лечением. Больше ничего, а в остальной России и этого не происходит. Нам так и не удалось выяснить состав газа.

Долгое время эта тема была табуированной. Когда мы стали судиться против Российской Федерации в ЕСПЧ, на нас стали лить грязь. Нам говорили, что если мы выиграем свои иски, то дети в детских садах останутся голодными, школьники без завтраков, студенты без стипендий, пенсионеры — без пенсий.

В программе у Владимира Соловьева режиссер Марк Розовский, чья дочь тоже была заложницей, сказал: как вы смеете кусать руку, дающую вам деньги на похороны ваших родных и компенсации?



В 2002 году компенсация от российского государства составила по 100 тыс. руб. за погибшего и 14,2 тыс. руб. на захоронение.

Вместо того чтобы плакать в платочек и уходить в тень, мы начали судиться с Российской Федерацией, жаловаться на нарушение наших прав. С Европейским судом по правам человека мы создали прецедент в России. После нас в Страсбург пошли жертвы других терактов в России. У нас возникли вопросы после суда над Хасаном Закаевым, и в марте 2018 года мы написали жалобу на российские власти в ЕСПЧ. Мы считаем, что было нарушено наше право на справедливое судебное разбирательство и справедливую компенсацию. Суд над Закаевым длился два года, его осудили на 19 лет тюрьмы и предписали выплатить 25 млн руб. компенсации морального вреда. Как он их будет выплачивать, никто не знает, государство просто переложило на него эту обязанность.

Записала Мария Литвинова


Комментарии

Печать

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя