«Рубин» и «Урал» сыграли вничью в матче РПЛ

Футболисты казанского «Рубина» сыграли вничью с екатеринбургским «Уралом» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая на стадионе «Центральный» в Казани встреча завершилась со счетом 0:0.

«Рубин» с 16 очками занимает девятое место в турнирной таблице. «Урал» с 18 очками — на шестом месте.

В следующем туре казанский клуб на выезде сыграет с самарскими «Крыльями Советов», «Урал» на домашнем стадионе сыграет с «Оренбургом». Обе игры состоятся 4 ноября.