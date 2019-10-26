Согласно анализу Бюро кредитных историй, 45% клиентов, бравших потребительские кредиты, хотя бы один раз допускали их просрочку. Пока одни предпочитают обращаться за финансовой помощью в банки, другие занимают деньги у друзей и знакомых. “Ъ” спросил у бизнесменов и деятелей культуры, одалживают ли они и получают ли долги обратно.

Давид Якобашвили, член бюро правления РСПП, президент ООО «Орион Наследие»:

Фото: Алексей Абанин, Коммерсантъ

— Раньше деньги давал в долг часто, и в 99% случаев они мне либо не отдавались вообще, либо возвращались не в полном объеме. Я пытался вернуть деньги всеми доступными средствами, но чаще всего это заканчивалось тем, что прежний хороший знакомый тут же становился врагом. В какой-то момент я решил не давать в долг, изредка дарю деньги людям, которым они нужны в данный момент больше, чем мне.

Валерия Гай Германика, кинорежиссер:

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

— Деньги в долг давала, но не помню, чтобы кто-то мне их отдавал. Я об этом людям больше не напоминала, поскольку деньги давала из лучших побуждений, и только молилась и прощала. Вообще, если ты думаешь о возврате долга, деньги лучше никому не давать, это я только сейчас поняла. Только один раз я вспомнила об этой теме, когда во время съемок фильма вдруг опустела казна: «Ах, если бы сейчас вдруг мне вернули все долги!» Но, увы, чуда не случилось.

Иосиф Пригожин, продюсер:

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

— У меня на руках веер расписок от людей, которым я давал в долг, и почти все деньги мне не вернули. И что обидно, ничего в этой ситуации сделать невозможно: суды такие дела не решают, а пойти и дать человеку в лоб — себе дороже. Во многих случаях долговые отношения просто опасны для жизни, мы все знаем случаи, когда должники «заказывали» своих кредиторов. Такое понятие, как ответственность за данное слово, в нынешнее время обесценилось неимоверно. Так что теперь мы с женой деньги в долг никому не даем и стараемся сами не брать, предпочитая в случае необходимости взять кредит в банке.

Владимир Семаго, генеральный директор Бюро моделирования перспективного развития:

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

— В прежние благостные времена я нередко давал в долг близким, часто понимая, что деньги ко мне не вернутся. Бывают такие ситуации, когда деньги нужны другим больше, чем мне. Сейчас мне чаще приходится самому занимать, но не у физлиц, а брать кредиты в банках, однако я продолжаю делиться понемногу — например, с нищими на паперти, почти всегда даю деньги талантливым уличным музыкантам.

Станислав Садальский, актер:

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

— А я просто не даю в долг. Ну разве иногда, чтобы человек ко мне больше не обращался, даю какие-то деньги, чтобы откупиться. Я терпеть не могу эти просьбы и, зная, что не вернут, даю что-то, после чего человек навсегда пропадает из моей жизни.

Дмитрий Жданухин, гендиректор Центра развития коллекторства:

Фото: Евгений Дудин, Коммерсантъ

— Был у меня случай. Знакомый, который был должен денег, на одном семинаре сразу дал понять, что сейчас у него, кроме как на обед, денег нет. За едой я вспомнил историю, которую мне рассказали знакомые, выходцы из органов, о том, что их духовники говорили, что невозврат долга — это обида ближнего, весьма нехороший пункт в классификации грехов церкви. После этого мой знакомый, а он недавно крестился, к вечеру вернул мне все деньги. Как организация мы профессионально занимаемся долговыми ситуациями, поэтому редко бывает, чтобы нам кто-то не возвращал. Но бывает. Как правило, долг организации связан не с одним человеком, а с несколькими, в том числе партнерами. Поэтому вначале мы проводим работу по выяснению ситуации, а уж потом действуем — например, через такой простой лайфхак, как продажа долга через контекстную рекламу по названию оппонента. Можно сообщить, что продается проблемный долг без дисконта некой компании, то есть вбрасывается идея о том, что с этой компанией надо быть осторожнее, а самой компании пора возвращать долг. И часто первый звонок приходит именно от должника.

Никас Сафронов, художник:

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

— Деньги в долг давал и даю, хотя возвращают их тяжело или не возвращают вообще. Давал и друзьям, которые после этого переставали быть друзьями. Несколько лет назад хороший знакомый попросил у меня в долг $40 тыс., я дал $35 тыс.— все, что у меня на тот момент было. Потом выяснилось, что деньги понадобились для серьезной операции. Я дал и забыл, было понятно, что 80-летний человек со скромным достатком уже не вернет. Но, к удивлению, через три месяца он вернул все сполна. В другой ситуации, когда я узнал, что в глухой деревне под Псковом живет девочка на 450 руб. в месяц, то с помощью друзей привез ее в Москву, дал 100 тыс. руб. единовременно и продолжаю отправлять ей каждый месяц по 10 тыс. руб.

Виктор Семенов, основатель группы компаний «Белая дача»:

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

— В суды за долгами я никогда не обращался, хотя есть люди, которые мне должны. К большому сожалению, фраза «Если хочешь потерять друга, дай ему денег взаймы» остается очень актуальной. С несколькими друзьями я полностью перестал общаться. Когда у меня просят дать денег в долг, то почему-то неудобно мне, а не тому человеку, который занимает. Я старался денег не занимать, всегда рассчитывая на себя. И бизнес вначале так и строил, а потом понял, что это большая глупость, потому что без займов ничего не получится.

Ирина Эльдарханова, основатель шоколадной фабрики «Конфаэль», председатель совета директоров группы компаний «Конфаэль»:

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

— Это очень неприятная тема — чаще всего приходилось возвращать деньги через суды. Это наиболее действенный способ, а главное, цивилизованный. В долг ты даешь тем людям, с кем сложились близкие и хорошие отношения, идешь им навстречу и выручаешь. А когда пытаешься вернуть, то сразу превращаешься во врага. У нас в семье была очень серьезная ситуация, когда мы покупали крупный объект, денег свободных не было, в график не укладывались, пришлось продавать квартиру, но в долг не стали брать. Я считаю, что если человеку нужны деньги, то лучше не занимать у кого-то, а обратиться в банк.

Константин Бабкин, президент ассоциации «Росспецмаш»:

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

— Иногда возвращают легко, а бывает, что возврат долга превращается в целое событие. И хуже всего в тех ситуациях, когда должником выступает государство. Есть программа «1432», по которой производители сельхозтехники должны давать крестьянам 15-процентную скидку на свою продукцию, а потом государство возмещает машиностроителям эти деньги. Программа действует пять лет, и почти все время возврат денег превращается в эпопею. А в этом году и на следующий программа профинансирована не полностью, поэтому неизвестно, вернут ли нам долги. Обращаемся в правительство, Думу, СМИ, но вопрос не решен, и мне приходится много времени тратить на то, чтобы выбить долги из государства.