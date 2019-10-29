Индивидуальное самосознание вообще и особенное женское самосознание — явления довольно позднего времени. В Европе оно проявляется с XVI-XVII веков, а в России — с рубежа XVII-XVIII столетий. Именно с этого времени слышны отчетливые женские голоса, доносящиеся до нас со страниц источников. Это и аристократки (например, сестра царя Алексея Татьяна Михайловна, известная своей благотворительной деятельностью и поддержкой патриарха Никона, мать Владимира Голицына Татьяна Ивановна, писавшая сыну пронзительные письма, обнаружившие ее глубокие душевные переживания и богатый внутренний мир), и простые горожанки, индивидуальность которых ярко высвечивает даже в текстах делопроизводственной документации. Дамы раннего Нового времени были по-прежнему религиозны, однако для них их личные чувства, инициатива и общественная активность стали куда важнее, чем для их предшественниц.