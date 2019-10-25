Суд на Кубани удовлетворил иск Олега Дерипаски к Times, Telegraph и Nation

Арбитражный суд Краснодарского края полностью удовлетворил иск российского предпринимателя Олега Дерипаски к The Times, The Telegraph и The Nation. Об этом сообщается в карточке дела. Владелец «Базэла», En+ и «Русала» таким образом защищал честь своей деловой репутации, урон которой был нанесен указанными британскими и североамериканским изданиями.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, претензии российского предпринимателя к иностранным изданиям связаны с тем, что Минфин США использовал данные средства массовой информации в качестве обоснования для наложения на бизнесмена санкций. Речь идет об материалах, опубликованных более 10 лет назад. Однако представители бизнесмена считают, что под видом фактов издания использовали слухи, домыслы и обвинения конкурентов бизнесмена, которые не были подтверждены в суде.

Санкции США в отношении господина Дерипаски были введены в апреле 2018 года. В список попали компании «Базэл», En+, «Русал» и другие. Позже «Русал» и En+ были выведены из-под санкций, так как бизнесмен согласился отказаться от контроля над ними.

Дмитрий Михеенко