Арбитражный суд Кубани рассмотрит жалобу Олега Дерипаски к иностранным изданиям

В арбитражный суд Краснодарского края поступило исковое заявление от бизнесмена Олега Дерипаски к трем иностранным изданиям. Речь идет о ежедневной британской газете The Times (Times Newspapers Limited), североамериканском журнале The Nation (The Nation Company LLC) и британскому The Telegraph (Telegraph Media Group Limited). Информация об этом размещена в картотеке дел кубанского арбитража. Более конкретной информации там не указано.

Тем не менее, по данным СМИ, претензии российского предпринимателя к иностранным изданиям связаны с защитой деловой репутации. Как пишет РБК со ссылкой на представителей Олега Дерипаски, Минфин США использовал данные средства массовой информации в качестве обоснования для наложения на бизнесмена санкций. Речь идет об материалах, опубликованных более 10 лет назад. Однако представители бизнесмена считают, что под видом фактов издания использовали слухи, домыслы и обвинения конкурентов бизнесмена, которые не были подтверждены в суде.

Как ранее сообщал “Ъ”, санкции США в отношении господина Дерипаски были введены в апреле 2018 года. В список попали компании «Базэл», En+, «Русал» и другие. Позже «Русал» и En+ были выведены из-под санкций, так как бизнесмен согласился отказаться от контроля над ними.

Василий Хитрых