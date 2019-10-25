Убийцу бизнесмена выдали из Польши

Гражданин Украины Александр Ковалев, обвиняемый в убийстве рязанского предпринимателя Александра Заварзина в 2018 году, экстрадирован из Польши по требованию Генпрокуратуры РФ. Надзорное ведомство запросило выдачу господина Ковалева сразу после задержания того польскими правоохранительными органами в октябре 2018 года. Обвиняемый доставлен в Россию и помещен под стражу. Один из предполагаемых заказчиков убийства был найден в мае прошлого года с простреленной головой в Тверской области, второй содержится под арестом.

Объявленный в международный розыск по обвинению в убийстве (ст. 105 УК РФ) рязанского бизнесмена Александра Заварзина украинец Александр Ковалев экстрадирован в Россию по требованию Генпрокуратуры РФ, сообщило в пятницу надзорное ведомство. Национальное центральное бюро (НЦБ) Интерпола Польши уведомило российских коллег о задержании обвиняемого еще 21 октября 2018 года. Господин Ковалев доставлен на территорию России сотрудниками ФСИН и НЦБ Интерпола России.

Решения о его выдаче удалось добиться «благодаря слаженным действиям Генеральной прокуратуры РФ и организованному тесному взаимодействию с компетентными органами Республики Польша», уточнили в ведомстве Юрия Чайки.

Соучредитель ООО «Эра» Александр Заварзин был убит вечером 12 февраля 2018 года возле своего дома на улице Сенной. По данным следствия, убийца нанес ему многочисленные колото-резаные ранения в область головы, туловища, с повреждением левого легкого, почки и других органов. Бизнесмена от полученных травм скончался в больнице.

Руководитель отдела криминалистики СУ СКР по Рязанской области Виталий Бочкарев заявлял местным СМИ, что личность подозреваемого в убийстве была установлена «в считанные дни». Заказчиками преступления следствие считает двух партнеров потерпевшего из Подмосковья, которым принадлежали 49% уставного капитала ООО «Эра». Исходя из версии, они решили убить компаньона, чтобы не выплачивать ему взятые в 2016–2017 году от «Эры» деньги в долг (8,1 млн руб. на каждого). Александр Ковалев приходится двоюродным братом одному из них.

В настоящее время один из заказчиков содержится под стражей. Второй пропал через два дня после убийства Александра Заварзина.

В мае его тело с простреленной головой нашли в лесах Тверской области. В пресс-службе СУ СКР по Рязанской области не комментируют ход расследования и экстрадицию предполагаемого исполнителя убийства. ООО «Эра» занимается производством и монтажом вентиляторов. В Рязани компания работает с 1997 года.

Александр Тихонов, Ярославль