Власти Дании одобрили строительство морского участка трубопровода Baltic Pipe

Министерство климата, энергетики и коммунального хозяйства Дании дало разрешение на строительство морских участков трубопровода польского газотранспортного оператора Gaz System и датского оператора Energinet. Решение для Gaz System распространяется на оба участка по дну Балтийского моря.

«Решение является важным шагом для Baltic Pipe и является окончательным из основных разрешений для проекта»,— говорится на сайте компании. Начало строительных работ запланировано на декабрь.

Напомним, Gaz System и Energinet приняли инвестиционное решение о строительстве газопровода Baltic Pipe в ноябре 2018 года. Этот газопровод должен пройти от норвежского сектора Северного моря в восточном направлении до Дании, а затем пересечь ее и через Балтийское море дойти до Польши. Суть проекта в том, чтобы поляки имели возможность покупать норвежский газ, а Дания будет получать платежи за транзит. Стоимость строительства оценивается в $1,8–2,4 млрд. Газопровод планируется ввести к 1 октября 2022 года, когда заканчивается контракт Польши с «Газпромом».

В августе 2019 года стало известно, что Польша сократила закупки у «Газпрома» в первом полугодии на 28%, до 4,3 млрд кубометров. При этом в Варшаве заявили о намерении наращивать закупки американского СПГ, так как он обходится существенно дешевле российского трубопроводного сырья. По истечении контакта с «Газпромом» в 2022 году Польша планирует отказаться от российского газа, заменив его поставками из Катара и США.

Подробнее о газовых планах Варшавы читайте в материале “Ъ” «Польша распробовала американский газ».