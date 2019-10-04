Польша намерена отказаться от российского газа после 2022 года

По истечении контакта с «Газпромом» в 2022 году Польша планирует отказаться от российского газа, заменив его поставками из Катара и США, заявил представитель правительства Польши по вопросам развития стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский. По его словам, основными условиями для смены импортера являются окончание строительства газопровода Baltic Pipe и увеличение мощностей терминала по приему сжиженного природного газа (СПГ) в Свиноуйсьце.

«И этот газопровод, и расширенный терминал — это наш стратегический выход из этой ситуации подчинения россиянам. После 2022 года эта проблема будет решена: весь импорт газа в Польшу будет идти с другого направления»,— сказал господин Наимский в эфире «Польского радио».

Газопровод Baltic Pipe bp из Норвегии планируется построить мощностью около 8 млрд кубометров. Стоимость строительства оценивается в $1,8–2,4 млрд. Газопровод планируется ввести к 1 октября 2022 года, когда заканчивается контракт Польши с «Газпромом».

Месяцем ранее стало известно о том, что Польша сократила закупки у «Газпрома» в первом полугодии на 28%, до 4,3 млрд кубометров. При этом в Варшаве заявили о намерении наращивать закупки американского СПГ, так как он обходится существенно дешевле российского трубопроводного сырья.

Подробнее о газовых планах Варшавы читайте в материале “Ъ” «Польша распробовала американский газ».