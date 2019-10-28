Заказали, прослезились

Накопленное раздражение людей, сталкивающихся с не всегда качественной продукцией, закупленной по госзаказу, как и любое раздражение, оказывается плохим советчиком, когда речь заходит о правке законодательства. Так, на минувшей неделе глава проекта «За честные закупки» Антон Гетта предложил дополнить закон о госзакупках (ФЗ-44), введя в него обязательную экспертизу поставляемых заказчику товаров и услуг, чтобы очистить рынок госзакупок от недобросовестных поставщиков и повысить качество поставок. Идею уже поддержали в Росаккредитации — служба обещает методологическую помощь и готова предоставить для экспертиз сертифицированные лаборатории и инспекции, но предлагает опробовать новацию на пилотных проектах. По их результатам в ФЗ-44 и может быть закреплена обязанность поставщиков проходить экспертизу и ответственность за отказ — вплоть до разрыва контракта и внесения отказников в реестр недобросовестных поставщиков. В «дорожной карте» эксперимента семь регионов; кроме закупок продуктов для социально значимых объектов и детских товаров предлагается оценивать качество медизделий (Тульская и Калужская области), бытовой химии (Калужская область), кабелей и труб (Челябинск), а в Санкт-Петербурге — реставрационных работ.

Однако при изучении вопроса несложно выяснить, что ФЗ-44 уже содержит возможность проведения экспертиз. Как отмечают в Минфине, по закону «заказчик отвечает за принятый результат контракта, при этом при приемке проводит либо внутреннюю экспертизу (своими силами), либо внешнюю» — на выбор заказчика, не определены законом лишь требования к экспертам и порядку экспертиз. Введение же обязательной внешней экспертизы для всех видится Минфину избыточным и грозит «неэффективным расходованием бюджетных средств». В регионах же, как выясняется, скорее нужна разъяснительная работа — как рассказала “Ъ” глава комитета конкурентной политики Крыма Наталья Борисенко, там рассчитывают, что экспертная группа пилотного проекта должна «выработать критерии, которые необходимо добавить в типовые контракты, и разработает четкую систему: как контракт составлять, как проверять его исполнение».

Так идея о правке закона превращается в идею разработки инструкции по его выполнению. Обычная, впрочем, практика.