Минфин предлагает поддержку НПЗ в обмен на модернизацию

Минфин разработал поправки к Налоговому кодексу, которые предусматривают выплаты из бюджета нефтяникам в обмен на модернизацию нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), сообщает РБК со ссылкой на документ. Надбавка может составить от 100 млрд до 200 млрд руб. в год для всей отрасли. Она будет рассчитываться с учетом цен на нефть и курса доллара. Инвестнадбавку не смогут получить заводы, которые и так получают доплату из бюджета из-за удаленности от экспортных рынков.

Также Минфин готов предоставить помощь в обмен на инвестиции в установки для углубления переработки нефти на заводах. Инвестиции в модернизацию заводов должны составить не менее 30 млрд руб. с 2019 по 2023 год, а в добычу нефти — не менее 20 млрд руб.

Как пишет издание, поправки были подготовлены в ответ на просьбу главы Сбербанка Германа Грефа поддержать банкротящийся Антипинский НПЗ в Тюменской области. Таким образом, завод сможет получить из бюджета около 4,3 млрд руб. в 2024 году.

Напомним, по сведениям “Ъ”, в сентябре на совещании правительства с участием господина Грефа и владельца «Сафмара» Михаила Гуцериева было решено создать инвестиционный коэффициент к обратному акцизу на нефть, который может дополнительно принести до 100 млрд руб. среднему российскому НПЗ в течение десяти лет. Хотя первоначальным адресатом субсидии предполагался Антипинский НПЗ, в текущей формулировке круг интересантов может стать существенно шире.

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