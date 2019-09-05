Высокая льготика

Как стало известно “Ъ”, просьба Сбербанка о налоговых льготах для Антипинского НПЗ может стать поводом для предоставления дополнительных бюджетных субсидий нефтепереработке. На совещании в Белом доме с участием главы банка Германа Грефа и владельца «Сафмара» Михаила Гуцериева было решено создать инвестиционный коэффициент к обратному акцизу на нефть, который может дополнительно принести до 100 млрд руб. среднему российскому НПЗ в течение десяти лет. Хотя первоначальным адресатом субсидии предполагался Антипинский НПЗ, в текущей формулировке круг интересантов может стать существенно шире.

“Ъ” ознакомился с протоколом совещания у первого вице-премьера Антона Силуанова и вице-премьера Дмитрия Козака в конце августа, на котором обсуждались налоговые льготы для НПЗ. Из него следует, что Минфин до 16 сентября должен представить в правительство законопроект о введении инвестиционного коэффициента 1,3 к обратному акцизу на нефть, который российские заводы сейчас получают из бюджета. Новый коэффициент должен заработать с 2020 года, срок его действия — десять лет.

Претендовать на льготу могут заводы, которые на начало 2019 года уже начали работы по увеличению глубины переработки, готовы вложить в них не менее 30 млрд руб. и заключат соответствующие обязывающие соглашения с Минэнерго.

В протоколе не указано, какие заводы претендуют на подобную поддержку, но на совещании присутствовали в том числе глава Сбербанка Герман Греф и первый зампред правления банка Александр Ведяхин, а также основной акционер группы «Сафмар» (туда входят Афипский и Орский НПЗ) Михаил Гуцериев. Представителей других нефтекомпаний на совещании не было. Пресс-секретарь Дмитрия Козака Илья Джус сообщил “Ъ”, что «на совещании были приняты системные решения для поддержки нефтепереработки». В пресс-службе Минфина отказались от комментариев. В Сбербанке, «Русснефти» господина Гуцериева и Минэнерго “Ъ” не ответили.

Сбербанк является основным кредитором Антипинского, Афипского, Орского, Хабаровского НПЗ. Кроме того, будучи под управлением банка, Антипинский и Афипский НПЗ перешли из-под контроля New Stream Дмитрия Мазурова к текущим собственникам — ООО «Сокар Энергоресурс» и «Сафмару» соответственно. Таким образом, введение инвесткоэффициента к обратному акцизу может снизить долговое бремя крупных заемщиков Сбербанка. В прошлом году Герман Греф, опасаясь ухудшения финансового состояния заемщиков банка, писал Дмитрию Козаку о негативных последствиях завершения налогового маневра.

Уже в этом году, когда Антипинский НПЗ перешел под контроль структуры Сбербанка «Сокар Энергоресурс», Герман Греф просил Владимира Путина увеличить для этого завода обратный акциз на нефть. Он предлагал нарастить логистический коэффициент к обратному акцизу (дается заводам, удаленным от границы РФ, которым сложнее экспортировать продукцию) с 1,1 до 1,5. Как сообщал “Ъ”, Минфин и Минэнерго были против, Минфин оценивал выпадающие доходы в 24 млрд руб. в год. Но 4 сентября зампред правления Сбербанка Анатолий Попов заявил, что банк «ведет диалог с правительством» по поводу льгот, без них завод «находится под риском» (цитата по ТАСС).

Важно отметить, что сейчас под критерии, описанные в протоколе, формально попадают не только заводы заемщиков Сбербанка, но и в целом все нуждающиеся в модернизации НПЗ, к примеру старые НПЗ «Роснефти».

Потенциально, если подобные заводы получат инвесткоэффициент, бюджет может потерять до 100 млрд руб. в год.

Собеседники “Ъ”, знакомые с ситуацией, отмечают, что идея введения инвесткоэффициента еще будет дорабатываться. По словам одного из них, предполагается, что все расходы по этой субсидии будут покрыты из ФНБ, а базовые бюджетные доходы не будут затронуты.

Стимулирование инвестиций в нефтепереработку — хорошая идея, но размер предлагаемой субсидии будет зависеть не от объема инвестиций, а от цены нефти, курса рубля и структуры выхода нефтепродуктов конкретного НПЗ, замечает Сергей Ежов из Vygon Consulting. Так, при текущей цене $60 за баррель для среднего НПЗ мощностью 8 млн тонн в год она составит 60–100 млрд руб. за десять лет.

Независимым НПЗ обещали льготы Правительство дало шанс сохранить прибыльность девяти НПЗ второго эшелона, заключив с ними соглашения на получение обратного акциза (налогового вычета). Этот вычет — компенсация нефтепереработчикам, теряющим маржу при налоговой реформе, ранее на нее могли рассчитывать только компании под санкциями и крупные НПЗ, без него заводы закрылись бы. По соглашениям с Минэнерго, владельцы девяти НПЗ должны вложить в модернизацию 300 млрд руб. в 2015–2026 годах или достичь определенного уровня поставок нефтепродуктов на рынок РФ. Читать далее

Дмитрий Козлов, Юрий Барсуков