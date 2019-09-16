РБК: просьба Грефа к Путину о лицензии на добычу нефти Антипинского НПЗ будет исполнена

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак поручил изменить условия лицензии Антипинского НПЗ на добычу нефти в Оренбургской и Самарской областях на территории заповедника Бузулукского бора, сообщает РБК со ссылкой на источники. По информации издания, из документа убрали обязанность перерабатывать нефть только на Антипинском НПЗ, который расположен в Тюменской области.

Глава Сбербанка в письме президенту Владимиру Путину сообщал, что из-за отсутствия реверсных нефтепроводов нет возможности наладить эффективную логистику. Господин Греф предлагал заменить прямые поставки нефти своповыми. Благодаря этому сырье на Антипинский НПЗ сможет доставлять, например, «Сургутнефтегаз», а взамен будет получать нефть месторождений Бузулукского бора. Это позволит сэкономить $100–120 млн в год.

Изначально предложения по изменению условий лицензии раскритиковали в Минприроды и Федеральной антимонопольной службе (ФАС), писал “Ъ”. В ведомстве сочли, что это решение могло содержать признаки нарушения законодательства, так как именно условия лицензии были ключевыми при выборе победителя аукциона. Некоторые компании из-за них не стали участвовать в конкурсе.

Господин Козак направил Владимиру Путину доклад с отрицательными отзывами. Но позднее появились его поручения разработать законопроект о поддержке Антипинского НПЗ взамен на дополнительные инвестиции в модернизацию, а также об изменении условий лицензии.

Сбербанк получил заложенные акции Антипинский НПЗ в мае 2019 года. Общий долг организации оценивается в $5 млрд. Основатель компании Дмитрий Мазуров арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Он будет содержаться в СИЗО до 12 декабря. Господин Мазуров свою вину не признает.

Подробнее о проблемах Сбербанка с Антипинским НПЗ и о просьбах Германа Грефа читайте в материале “Ъ” «Антипичный случай».