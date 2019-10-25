25 октября, пятница
Войти в профиль
Нижний Новгород FM. Приволжье

Коротко

Меню

социальные сети

Подробно

Фото: Андрей Абрамов

За результаты «Единой России» ответят губернаторы

Сразу несколько глав субъектов Российской Федерации назначены секретарями партии власти в регионах в их числе и Глеб Никитин.

от

В Нижегородскую область Глеб Сергеевич пришел беспартийным. Однако о первых шагах в своей работе заявили именно на конференции «Единой России» в ноябре 2017 года, тогда многие ждали, что вот-вот главе региона вручат партийный билет, ан нет, ждать этого пришлось почти два года. Его кандидатуру на должность и.п секретаря Нижегородского регионального отделения ЕР согласовал президиум генсовета. По мнению политолога Валентины Бузмаковой, это системное решение, которое связано с предстоящими выборами в государственную Думу и Законодательное собрание Нижегородской области.

До сегодняшнего дня, ни один из губернаторов не являлся секретарем регионального отделения «Единой России». Партии нужны новые лица с хорошей репутацией, которые в итоге соберут нужное количество голосов, так считают многочисленные эксперты. Для Никитина это новый уровень доверия со стороны федерального руководства, однако станет ли это плюсов для самой «Единой России» – вопрос открытый. Приход губернатора-технократа в ряды партии прокомментировал политолог Антон Фортунатов.

Напомним, что ранее должность секретаря регионального отделения «Единой России» с работой в Государственной Думе, на протяжении 20 месяцев совмещал Денис Москвин. За это время ему удалось выстроить достаточно прочную систему, на этом фундаменте и предстоит работать Глебу Никитину.

Комментарии

Печать

Рекомендуем

обсуждение

Программы

Вето мэра на решение депутатов о полетах бизнес-классом все-таки будет Владимир Панов вправе вернуть нормативный правовой акт на повторное рассмотрение гордумы.
Землям Волжской поймы могут вернуть статус рекреации Власти удовлетворят просьбу Комитета защиты Волжской поймы.
Нижегородцы могут подать заявки на благоустройство дворов Можно заявиться на ремонт дворовых покрытий, освещения, установку лавочек, урн, детских и спортивных площадок.
Руководство нижегородских детских садов заплатит за антисанитарные условия Нарушения обнаружены в 60% проверенных дошкольных учреждений.
Снижение ключевой ставки стимулирует рост необеспеченного потребкредитования в Нижнем Новгороде Снизятся процент по кредитам и процент по вкладам.
На Стрелке могут построить малоэтажные дома По соседству с «Сиднейской оперой» и Шуховскими башнями может появиться элитное жилье.
Профиль пользователя