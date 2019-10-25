За результаты «Единой России» ответят губернаторы Сразу несколько глав субъектов Российской Федерации назначены секретарями партии власти в регионах в их числе и Глеб Никитин.

В Нижегородскую область Глеб Сергеевич пришел беспартийным. Однако о первых шагах в своей работе заявили именно на конференции «Единой России» в ноябре 2017 года, тогда многие ждали, что вот-вот главе региона вручат партийный билет, ан нет, ждать этого пришлось почти два года. Его кандидатуру на должность и.п секретаря Нижегородского регионального отделения ЕР согласовал президиум генсовета. По мнению политолога Валентины Бузмаковой, это системное решение, которое связано с предстоящими выборами в государственную Думу и Законодательное собрание Нижегородской области.

До сегодняшнего дня, ни один из губернаторов не являлся секретарем регионального отделения «Единой России». Партии нужны новые лица с хорошей репутацией, которые в итоге соберут нужное количество голосов, так считают многочисленные эксперты. Для Никитина это новый уровень доверия со стороны федерального руководства, однако станет ли это плюсов для самой «Единой России» – вопрос открытый. Приход губернатора-технократа в ряды партии прокомментировал политолог Антон Фортунатов.

Напомним, что ранее должность секретаря регионального отделения «Единой России» с работой в Государственной Думе, на протяжении 20 месяцев совмещал Денис Москвин. За это время ему удалось выстроить достаточно прочную систему, на этом фундаменте и предстоит работать Глебу Никитину.