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Бывший ректор Аграрного университета отправлен под домашний арест

Пушкинский районный суд Петербурга изменил меру пресечения Виктору Ефимову, выбшему ректору Аграрного университета. Он, напомним, обвиняется по ч.4 ст.160 УК РФ (растрата).

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, Ефимову изменена мера пресечения на домашний арест сроком до 8 января 2020 года. Суду было представлено медицинское заключение о том, что Ефимов не может содержаться под стражей.

Виктор Ефимов был задержан в ноябре прошлого года. По данным следствия он, используя служебное положение, распорядился заключить контракт на проведение научно-исследовательских работ в целях повышения качества подготовки специалистов в 2011 году на сумму 36 млн рублей. Деньги были похищены. Сам Ефимов вину не признает.

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