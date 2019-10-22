Нижегородская область рассчитывает привлечь еще 7 млрд рублей кредитов

Министерство финансов Нижегородской области объявило семь очередных аукционов на предоставление региону кредитных линий каждая с лимитом в 1 млрд руб. Итоги всех торгов подведут после 31 октября.

Как сообщается на портале госзакупок, одна кредитная линия требуется сроком на год, начальная (максимальная) стоимость контракта составит 80 млн руб. Шесть остальных займов предполагается взять на 120 дней (четыре месяца), начальная (максимальная) стоимость каждого договора составит 26,3 млн руб.

Ранее Нижегородская область объявила еще 16 аукционов на привлечение кредитных линий с совокупным лимитом в 16 млрд руб. Отмечается, что все средства нужны для финансирования дефицита бюджета, погашения долговых обязательств региона и пополнения остатков средств на счете.

Анастасия Еремина