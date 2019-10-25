Фармкомпания «Протек» может построить логоцентр в Татарстане

Одна из крупнейших российских фармкомпания «Протек» рассматривает возможность строительства логоцентра в Татарстане. Этот вопрос обсуждался на встрече президента республики Рустама Минниханова с гендиректором ЗАО «Кэнси», заместителем гендиректора по развитию и эксплуатации недвижимости ЗАО «Фирма ЦВ «Протек» Андреем Ваниным и исполнительным директором АО «Национальная инжиниринговая корпорация» Александром Кобенко, сообщает пресс-служба главы региона.

При этом о конкретных сроках проекта информации пока нет. Суммы инвестиций также не уточняются.

Согласно данным сайта Rusprofile, ЗАО «Фирма ЦВ «Протек» было зарегистрировано в октябре 2002 года. Компания со стартовым капиталом в 40 млн руб. занимается торговлей оптовой фармацевтической продукцией. Учредителем компании является ПАО «Протек». В 2018 году консолидированная выручка предприятия составила 251,7 млрд рубю по МСФО. Логистическая система ЗАО «Фирма ЦВ «Протек» состоит из 42 филиалов. Общая площадь складских помещений составляет 173,2 тыс. кв.м.

"Ъ-Казань"