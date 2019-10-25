Свердловские депутаты отказались вводить льготы для электромобилей

Комитет по бюджету, финансам и налогам законодательного собрания Свердловской области отклонил предложение депутата Михаила Зубарева отменить транспортный налог для владельцев электромобилей.

Члены комитета напомнили о том, что в области всего четыре электромобиля. «Тем не менее, они есть»,— настаивал господин Зубарев. «Мы можем давать преференции, но не забывайте, что любое увеличение электротранспорта влечет за собой увеличение средств на генерацию. Генерация — это твердое топливо. Я не говорю о климатических и дорожных условиях. У нас не будет хватать энергии, чтобы заправлять увеличивающиеся потоки электротранспорта. Поэтому я пока воздержался бы от принятия таких изменений»,— подчеркнул председатель комитета Владимир Терешков.

В результате разработка инициативы отложена на неопределенное время.