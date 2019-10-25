Михаил Развожаев возглавил севастопольскую организацию «Единой России»

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев избран секретарем городской организации единороссов на партконференции 25 октября. На этом посту он сменил депутата Госдумы Дмитрия Саблина, который был секретарем севастопольского отделения единороссов с февраля.

Михаил Развожаев в Facebook написал, что программа, с которой партия шла на выборы в заксобрание Севастополя, прошедшие 8 сентября, содержащая больше 2 тыс. «конкретных задач» и «наказов» севастопольцев, уже стала частью бюджета города на следующий год. «Для реализации всех наших проектов нам нужна поддержка и в правительстве, и в Госдуме, и партия может ее дать»,— объяснил свое решение возглавить городскую парторганизацию господин Развожаев.

Вадим Никифоров, Симферополь